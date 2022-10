Anket şirketi sordu Rishi Sunak'ı nasıl bilirsiniz?

İngiltere'de Rishi Sunak, Liz Truss'ın başbakanlıktan istifası sonrası başbakan seçildi

Rishi Sunak, İngiltere'de ilk Hint kökenli başbakan oldu.

İngiltere merkezli anket şirketi Savanta ComRes, İngilizlerin Rishi Sunak'ı nasıl tanımladıklarını özetlemek için bir kelime bulutu anketi yaptı.

Anket sonucunda en çok tercih edilen kelime "zengin" oldu. Zengin kelimesini yetenekli, yalancı, muhafazakar, iyi, zeki, vergi kelimeleri takip etti.

??NEW POLL??



How would you describe Rishi Sunak in one word? pic.twitter.com/7oGAVrsECc