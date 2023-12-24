Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi

Yayınlanma: 24.12.2023 - 18:01

Güncelleme: 24.12.2023 - 18:01

Çeşitli konularda anket hizmeti sunan Ranker, ülkemizde de ilgiyle takip edilen birçok yapımı oyladı. Anket sitesinde yer alan verilere göre, 20 yılın en iyi 50 dizisi derlendi.

İşte dramadan komediye, bilim kurgudan polisiyeye tüm zamanların en iyi 50 dizisi:

50. RICK AND MORTY

Rick and Morty, Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından Adult Swim için yaratılan bir yetişkin animasyon televizyon dizisi. Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatıyor.

49. WESTWORLD

Westworld dizisi, insanların farklı deneyimler için ziyaret ettiği bir eğlence parkında geçiyor. Parktaki yapay zekalı robotlarla etkileşim içinde olan insanlar, sanal ortamı deneyimliyorlar.

48. IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA

Dizi, kişisel çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen ve Güney Philadelphia'da "Paddy's" adında oldukça başarısız bir İrlanda barı işleten bir arkadaş grubunun başından geçen maceraları anlatıyor.

47. SHAMELESS

Chicago'nun varoş bir semtinde geçen dizi; altı çocuk ve bir babadan oluşan Gallagher ailesinin zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri burkan hayatlarını anlatıyor. Evin reisi olan Frank Gallagher (William H. Macy) sahtekar, alkolik ve utanmaz bir baba.

46. DAREDEVIL

Başarılı bir avukat olan Matt Murdock, çocukken geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybeder (radyoaktif bir madde gözlerine sıçrar). Gözlerini kaybetmesine karşılık diğer duyularını geliştiren Murdock, kendini sürekli olarak psikolojik ve fiziksel olarak geliştirir.

45. THE PUNISHER

Ailesinin cinayetinden sorumlu suçluları cezalandırmayı amaçlayan eski bir deniz piyadesi, kendisini askerî bir komplonun içinde buluverir.

44. PRISON BREAK

Haksız yere suçlandığını düşündüğü abisini hapishaneden kurtarmak isteyen Michael Scofield, nerdeyse kusursuz bir plan yapar.

43. LAW AND ORDER SVU

Newyork polis departmanında cinsel suçlar konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip, sıradan insanları hayrete düşürecek vakalarla uğraşıyor. Her yeni gün, yeni suçlarla baş etmeye çalışan ekip, aynı zamanda özel hayatlarının dengesini de kurmak zorunda. Her bölümü ayrı bir olaya odaklanan dizi 1999'dan beri yayında.

42. BONES

Antropolog olan ve Washington DC Jeffersonian Enstitüsü'nde çalışan Dr. Temprance Brennan, tanınmaz hale gelen kurban cesetlerini incelemektedir.

41. SCHITT'S CREEK

Dizi, bir anda tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanıyor.

40. THE LAST KINGDOM

Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner.

39. THE WIRE

Dizi, Baltimore'un uyuşturucu ile dolu sokaklarını, suç-ceza kavramını, polislerin uyuşturucu ile savaşını, iyi ve kötü adamları konu alıyor.

38. MALCOLM IN THE MIDDLE

Kalabalık bir Amerikan ailesinin ortanca çocuğu olan Malcolm, yaşıtları gibi normal bir hayat sürerken, IQ'sunun normalin üstünde çıkması sonucu birden hayatı değişir. Okulda özel bir sınıfa alınan Malcolm, zaten fazla sosyal ve kızlarla arası iyi olan bir tip değildir. Şimdi dahiliğin avantajlarını yaşacağı kadar dezavantajlarını da yaşamaya başlayacaktır.

37. LOST

Oceanic Havayolları'nın Sidney-Los Angeles seferini yapan 815 sefer sayılı uçağı, okyanus üzerinden geçerken, manyetik bir alana kapılarak büyük bir adaya düşer. Fakat önceleri sıradan, tropik bir ada gibi görünen bu kara parçasının, kazazedelerin her birinin hayatını farklı biçimde değiştireceğinden habersizdirler.

36. AMERICAN HORROR STORY

Her bir sezonu başka bir hikayeyi konu alan American Horror Story, ilk sezonunda lanetli bir ev üzerinden ilerleyerek, bizi bu evin zaman içindeki sakinleri ile tanıştırdı. 2. sezonda ise hikayenin odağında bir akıl hastanesi var.

35. DOCTOR WHO

Dizi, doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu'nun maceralarını anlatmaktadır.

34. PLANET EARTH II

Dizi, İnanılmaz manzaralar ve hayvanların yaşamlarındaki dramatik anlar, Dünya'daki yaşamın portresini öne çıkarıyor.

33. LUCIFER

Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi Amenadiel (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz.

32. MYTHBUSTERS

Dizi, temel bilimsel metodları şehir efsanelerinin, popüler kültürdeki haberlerinin geçerliliğini test etmek için kullanan özel efektler uzmanları tarafından sunulur.

31. CRIMINAL MINDS

Bir suçluyu en kestirme yoldan nasıl yakalarsınız? Bir suçlu gibi düşünerek, onun psikolojisine göre hareket edip, ipuçlarını birleştirerek. Virginia Quantico'daki Davranış Analizi Ünitesi'nde çalışan özel bir ekibin uzmanlık alanı 'suçlu beyinleri' analiz etmek.

Onların işi, suç mahalli ya da laboratuvar deneyleri ile bitmiyor. Suçluların yaşadıkları çevre, çalışma ortamları, davranış pratikleri…

30. WHOSE LINE IS IT ANYWAY?

Wayne Brady, Greg Proops, Colin Mochrie ve Ryan Stiles doğaçlama yeteneklerini konuşturduğu program The CW ve ABC'de yayınlanmaktadır. Her bölümde özel bir konuk yıldız, stüdyo izleyicilerinden ve sunucularından sadece birkaç rastgele fikirle bir dizi spontane doğaçlama skeçle uğraşırken komedilere katılırlar.

29. PLANET EARTH

"Yüzyıllar önce, Dünya'da bir buçuk milyar insan vardı. Şimdi altı milyardan fazla kalabalık, kırılgan gezegenimiz. Ama öyle olsa bile, hala insanlığın zar zor dokunduğu yerler var. Bu dizi sizi son vahşi doğalara götürecek ve size gezegeni ve vahşi yaşamını daha önce hiç görmediğiniz şekilde gösterecek."

28. BROOKLYN NINE-NINE

Dizi, New York Polisi'nin Brooklyn'deki kurgusal 99. Bölge Karakolu'ndaki dedektiflerinin ve yeni atanan polis şefinin başından geçen olayları konu alır.

27. PARKS & RECREATION

Amy Poehler'ın Indiana eyaletinin gerçekte var olmayan Pawnee kasabasında Park ve Bahçeler Departmanı'nda orta seviye bir bürokratı oynadığı, ofiste ve kasabada geçen olayları konu almaktadır.

26. MODERN FAMILY

Pritchett, Dunphy ve Pritchett-Tucker ailelerinin günlük yaşantılarından manzaralar sunan Modern Family dizisinin konusu, bu üç ailenin ekseninde dönüyor.

25. SCRUBS

Tıp okulundan yeni mezun olan J.D. ve üniversiteye başladığı günden beri en iyi arkadaşı olan Turk, Sacred Heart hastanesinde stajyer olarak çalışmaya başlarlar. J.D.'nin hayatı, kendisiyle aynı anda stajyerliğe başlayan depresif genç kız Elliot ile tanışınca ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar.

24. THAT '70S SHOW

Wisconsin'de kurgusal bir eyalet olan Point Place'te yaşayan bir grup gencin hayatına odaklanan komedi dizisi, 1976'dan 1979 sonuna uzanan bir dönemi kapsamaktadır.

23. HOW I MET YOUR MOTHER

2030 yılındayız; Ted Mosby çocuklarına anneleri ile tanışmasının 'uzuuun' hikayesini anlatıyor ve bir anda 2005 yılının Amerikası'na geri dönerek, beş sıkı dostun 20'li yaşlardaki eğlenceli yaşamalarına konuk oluyoruz.

22. FUTURAMA

Dizi New Yorklu pizza dağıtıcısı Philip J. Fry'ın, 21. yüzyılın başlangıcından saniyeler sonra dondurulup, 3000 yılında uyanmasıyla başlayan maceralarını konu eder.

21. BETTER CALL SAUL

Breaking Bad'in öncesini anlatan Emmy adayı dizide, ufak çaplı avukat Jimmy McGill'in ahlak yoksunu "hukuk adamı" Saul Goodman'a dönüşmesi anlatılıyor.

20. SUPERNATURAL

Dizi, kardeşlerin insanların gerçekte varolmadığını zannettiği birçok tür şekil değiştiren, hayalet, şeytan vb. varlığın avcılığını yaptıkları ve bu maceralar sırasında yaşadıklarını anlatır.

19. OZARK

Bir finans danışmanı, ailesini Chicago'dan Missouri'deki Ozarks'a sürükler. Burada, bir uyuşturucu patronunu memnun etmek için beş yılda 500 milyon dolar aklamalıdır.

18. FAMILY GUY

Dizi genel olarak kurgusal şehir Quahog, Rhode Island'da yaşayan Peter ve Lois, çocukları Meg, Chris ve Stewie ve antropomorfik köpekleri Brian'dan oluşan Griffin ailesini konu alır.

17. SOUTH PARK

Colorado eyaletinin South Park adlı küçük kasabasında yaşayan dört kişilik bir çocuk grubu merkez alınarak anlatılan bir takım gerçek üstü olayların da yer aldığı maceralardır.

16. SONS OF ANARCHY

Onlar düzen dışı asiler, kendi kurallarından başkasını tanımıyorlar ve altlarındaki çeliklerle çok çekiciler! Burası Anarşistlerin Motosiklet Kulübü...

15. Dexter

em işinin ehli bir seri katil, hem de sosyal kişilikli bir adam portresi çizen Dexter Morgan, 2006 yılından bu yana kendi ahlak anlayışına göre kötüleri yer yüzünden silmeye devam ediyor.

14. THE WALKING DEAD

Zombi kıyametinin ardından hayatta kalanlar, birlikte verdikleri ölüm kalım mücadelesinde insanlığa karşı duydukları umuda tutunur.

13. FRIENDS

Dizi, 1990'ların Manhattanı'nda iş hayatının, aşkın ve gündelik yaşamın zorluklarıyla uğraşan 20'li yaşlardaki altı arkadaşın komik maceralarını anlatıyor.

12. THE BOYS

Dizi, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir.

11. SHERLOCK

Bilinen klasik Sherlock Holmes hikayelerinin günümüze uyarlanmış halini sunan yapımda, sıra dışı dedektif ipuçlarına ulaşmak için modern Londra sokaklarını arşınlıyor.

10. THE BIG BANG THEORY

Dizi, MIT doktorası yapan, asosyal iki araştırma görevlisinin, sıradan bir garson olan, sarışın güzel Sheldon ile komşuluk ilişkilerini anlatıyor.

9. VIKINGS

Dizi, okyanusun ötesindeki uzak kıyıları keşfetmeye ve yağmalamaya can atan bir savaşçı ve çiftçi olan Ragnar Lothbrok'un acımasız ve gizemli dünyasını konu ediniyor.

8. HOUSE

Doktor Gregory House, New Jersey'deki Princeton-Plainsboro Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Başkanlık yaptığı Tıbbi Tanı Uzmanlığı Departmanı'nda teşhisi konulamayan hastaları 3 kişilik ekibiyle birlikte iyileştirmektedir.

7. THE SIMPSONS

Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir.

6. THE MANDALORIAN

Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi, Jedi'ın Dönüşü döneminden beş yıl sonra başlar ve Yeni Cumhuriyet'in ulaşamayacağı yerlerde bir Mandalorlu ödül avcısını izler.

5. THE OFFICE

Vasat bir kağıt şirketinde şube müdürü olan Michael Scott çalışanlarının günlük yaşamlarını takip eder. Şirketi başarılı tutmak için gerekenleri yapmaya çalışan Scott bunu oldukça mizahi ve tuhaf yollarla yapar.

4. STRANGER THINGS

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

3. THE SOPRANOS

New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırmıştır.

2. BREAKING BAD

Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Kendisinden sonra geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak isteyen Walter White, uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi, Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine girer. Elbetteki yasa dışı yollardan ve uyuşturucunun da eş anlamlısının bela olduğunu bilerek...

1. GAME OF THRONES

Yazların on yıllar, kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda, dehşetli ve soğuk zamanlar yaklaşmaktadır. Kışyarı'nın kuzeyindeki buzul topraklarda, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ötesinde tehditkar doğaüstü güçler toplanmaktadır.