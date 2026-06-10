Anket sonuçları açıklandı: Ukrayna'da en çok güven duyulan isim belli oldu

Ukrayna'da haziran ayı başında gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, ülkedeki siyasi isimlere yönelik güven düzeylerini ortaya koydu.

Ankete göre Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye duyulan güven yüzde 61 olarak ölçülürken, eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy yüzde 73 ile listenin zirvesinde yer aldı.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü (KIIS) tarafından yapılan araştırmaya göre Ukraynalıların Zelenski'ye duyduğu güven son dönemde yüzde 61 seviyesinde istikrarını korudu.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırması, 7 Mayıs-3 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Araştırmada, Zelenski'ye güvenmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 34 olarak kaydedildi.

Ukrayna'nın eski Silahlı Kuvvetler Komutanı ve halen Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak görev yapan Valeriy Zalujnıy, yüzde 73'lük güven oranıyla ankette ilk sırada yer aldı.

Zalujnıy, uzun süredir Ukrayna kamuoyunda en popüler isimlerden biri olarak gösteriliyor.

DİĞER İSİMLERİN PERFORMANSI

Araştırmaya göre en yüksek güven oranlarına sahip diğer isimler arasında Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, Savunma Bakanı Mihail Fedorov ve Mikolayiv Bölgesi'nin eski valisi Vitaliy Kim bulunuyor.

Terehov'a güven oranı yüzde 52, Fedorov'a yüzde 50 ve Kim'e yüzde 47 olarak ölçüldü.