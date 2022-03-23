Anket: Türk halkının ABD'ye güven ve desteği düşüyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 10:47

ABD, Washington merkezli kamuoyu araştırması şirketi Gallup, NATO üyesi ülkelerde yaşayan insanların, ABD'ye olan güvenlerinin arttığını ortaya koydu.

Her ne kadar ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a olan güven şu ankinden daha az olsa da, aralarında Türkiye ve Almanya’nın da olduğu birçok ülkede Biden’a güven ve desteğin de düşük olduğu belirtildi.



Bloomberg'in haberine göre, ABD'nin yurt dışındaki algısına odaklanıldığında, ortalama destek oranının yüzde 18’den yüzde 41’e çıktığı gösterildi. Ancak bu oranların Obama yönetiminin son yıllarından daha düşük olduğu da kaydedildi.



DOĞU AVRUPA'DA GÜVEN DÜŞÜK

Gallup editörü Julie Ray'in “ABD’nin pozisyonu geçmişe göre daha iyi” yorumuna rağmen hala güvenin gelişmediği yerler bulunuyor.

Almanya, İngiltere, Norveç ve Kanada’nın ABD’ye güveninin arttığına dikkat çekilirken, Doğu Avrupa’da ise güvenin düşük olduğu belirtildi.



DESTEĞİN AZALDIĞI TEK ÜLKE

ABD’ye güvenin artmasına rağmen Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve Fransa’da ABD’nin liderliğine karşı çıkanların sayısı ABD’yi destekleyenlerden daha fazla. NATO üyesi ülkeler arasında ABD’ye desteğin azaldığı tek ülke ise Litvanya oldu.















