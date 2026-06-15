Anlaşma sonrası liderlerden açıklama... Trump 'çok güzel şeyler olacak' derken, Pezeşkiyan 'nihai anlaşma şekillenmedi' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Trump, görüşmede yaptığı açıklamada İran ile varılan anlaşmanın Ortadoğu’da yeni bir sürecin önünü açacağını belirterek, "Anlaşmanın tamamı imzalandı. Hürmüz Boğaz’ı şimdiden kısmen açıldı. Cuma gününe kadar tamamen açılmış olacak. İran’la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi" dedi.

Trump, anlaşma metninin ne zaman kamuoyuyla paylaşılacağına ilişkin soruya ise, "Muhtemelen çok yakında. Cumadan bir süre sonra olacağını söyleyebilirim. Bence çok yakın bir gelecekte açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’a yönelik yaptırımlarda muhtemel bir gevşemenin İran yönetiminin anlaşmaya uyup uymamasına bağlı olacağını belirterek, "Bu gerçekten davranışa bağlı bir konu. Yapmaları gerekeni yaparlarsa bu süreç işlemeye başlar" ifadelerini kullandı.

İran ile anlaşmanın enerji piyasalarına da olumlu yansıyacağını savunan Trump, "Bence şu anda Ortadoğu’da çok güzel şeyler olacak. Çok önemli olarak petrol fiyatları düşüyor ve borsa bugün roket gibi yükseliyor" dedi.

"TÖRENE KATILABİLİRİM DE, KATILMAYABİLİRİM DE"

İsviçre’nin Cenevre kentinde İran-ABD arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptının imza törenine katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Trump, "Duruma bağlı. James David (Başkan Yardımcısı) bu iş için geliyor, aslında töreni o yönetecekti. O zamana kadar ben muhtemelen gitmiş olacağım. Oldukça geç saatlere kadar çalışacağız. O yüzden törene katılabilirim de, katılmayabilirim de" dedi.

"ÜCRETSİZ GEÇİŞ OLACAK"

Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin tamamen ücretsiz olacağını belirterek, "Ücretsiz geçiş olacak. Bu konuda biraz tartıştık. Ücretsiz geçiş olacak, o yüzden fazla yardıma ihtiyacımız olacağını sanmıyorum" dedi.

"LÜBNAN MESELESİNİ ÇÖZÜP ÇÖZEMEYECEĞİMİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Lübnan’a yönelik devam eden İsrail saldırılarına da değinen Trump, "Lübnan meselesini çözüp çözemeyeceğimizi görmek istiyoruz. Çünkü bu mesele hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu, daha önce yaptığımız şeyin küçük bir versiyonu. Ama zor olmamalı. Hizbullah, onlarla biraz konuşmamız gerekiyor" dedi.

İRAN: HENÜZ NİHAİ BİR ANLAŞMA ŞEKİLLENMEMİŞTİR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Anlaşılan şey, savaşı durdurmak ve müzakerelere başlamak için önemli bir adımdır ve henüz nihai bir anlaşma şekillenmemiştir.

İslam Cumhuriyeti İran, tüm seçeneklere kendini hazırlamıştır ve hükümetin odak noktası, anlaşma olsun ya da olmasın, halka samimi hizmet etmektir. İran milleti, şehit imamından, zillet altında eğilmemeyi öğrenmiştir."