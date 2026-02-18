Antarktika’dailk kez köpekbalığı görüntülendi

Antarktika’nın güneş ışığının ulaşmadığı derin ve buz gibi sularında ilk kez bir köpekbalığı görüntülendi.

Bilim insanları, 490 metre derinlikte kaydedilen 3–4 metre uzunluğundaki köpekbalığının bölgedeki varlığına ilişkin daha önce herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtti.

Görüntüler, Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre tarafından, Güney Shetland Adaları açıklarında kaydedildi.

Su sıcaklığının 1,27 derece olduğu derinlikte çekilen videoda köpekbalığının ağır ve sakin hareketlerle deniz tabanında ilerlediği görülüyor.

Araştırma merkezinin kurucu direktörü Alan Jamieson, Antarktika’da köpekbalığı bulunmadığına dair genel bir kabul olduğunu söyledi. Jamieson, daha önce bu kadar güneyde kaydedilmiş bir köpekbalığına rastlanmadığını ifade etti.

Bağımsız deniz biyoloğu Peter Kyne de bu keşfin önemli olduğunu belirterek, köpekbalıklarının iklim değişikliği ve ısınan okyanuslar nedeniyle daha soğuk sulara yönelmiş olabileceğini ancak bölgede veri eksikliği bulunduğunu kaydetti.

Uzmanlara göre ağır hareket eden sleeper köpekbalıkları Antarktika sularında uzun süredir var olabilir ancak bölgenin ulaşılması güç koşulları nedeniyle fark edilmemiş olabilir.

Antarktika Okyanusu’nun katmanlı yapısı ve farklı su sıcaklıkları, hayvanların belirli derinliklerde kalmasına neden oluyor.

Bilim insanları, bu keşfin derin deniz ekosistemine ilişkin bilinmeyenlerin hâlâ çok fazla olduğunu gösterdiğini vurguluyor.