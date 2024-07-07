Antik kanalizasyon kazısında keşfedildi: 'Yaklaşık 7 metre...'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:06

Güncelleme: 07.07.2024 - 13:06

Bulgaristan'ın, Yunanistan ile olan güneydoğu sınırı yakınlarında kazı çalışmaları yürüten arkeologlar, bu hafta yapılan bir kazı sırasında antik Yunan tanrısı Hermes'in yaklaşık 7 metrelik bir heykelini toprağın altından çıkardı.

2 bin yıllık olan Roma heykeli, M.Ö. 356 ve 339 yılları arasında Makedonya Kralı Philip II tarafından kurulan, Bulgaristan’ın Blagoevgrad bölgesindeki Heraclea Sintica antik kentindeki, Roma döneminden kalma bir kanalizasyonunun kazısı sırasında ortaya çıkarıldı.

Geniş bir alana yayılmış olan antik şehir, M.Ö. 388 yılında yaşanan bir depremden dolayı yıkıldı.

Kazının liderliğini yapan baş arkeolog Lyudmil Vagalinski, "Heykelin kafa kısmı iyi korunmuş. Beklediğimizden çok daha iyi bir durumda" diyerek bulgusunu yorumladı.

HEYKELİ GİZLEDİLER

Vagalinski, 7 metrelik mermer heykelin kanalizasyondan çıkmasının sebebini açıkladı. Baş arkeolog heykelin, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra, bir pagan tanrısını tasvir ettiği için kanalizyona gömüldüğünü düşünüyor.

Vagalinski, "Hristiyanlıktan sonra Pagan olan her şey yasaktı, bu yüzden heykeli gizlediler" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

2 bin yıllık heykelin iyi durumunu değerlendiren arkeolog, “Görünüşe göre eski tanrılarına sahip çıkmışlar" diye de ekledi.

2 BİN YILLIK KOPYA

Kanalizasyonda bulunan heykelin, aslında 2 bin yıllık bir kopya olduğu düşünülüyor. Heykelin aslı Yunanistan’da yapılmışken arkeologlar, Bulgaristan’da bulunan eserin, Roma’da imal edilmiş bir taklit olduğu iddia ediyor.

Günümüzde, Bulgaristan'ın Rupite köyüne yakın olan Heraclea Sintica, M.Ö. 388 yılında yaşanan depremin ardından hızla çöküşe geçmiş, sonra M.S. 500 civarında tamamıyla terk edilmişti. Antik şehir, arkeologların merak ve araştırma konusu.