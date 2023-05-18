Antikapitalist kafe bir yılda battı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 18:04

Güncelleme: 18.05.2023 - 18:04

Kanada'da 'ödeyebildiğin kadar öde' sistemi uygulayan bir kafe, maddi zorluklar nedeniyle kepenk indiriyor. Toronto kentinde Mart 2022'de açılan ve kendisini 'antikapitalist, sömürgecilik karşıtı bir kafe, mağaza ve radikal topluluk alanı' olarak tanımlayan 'The Anarchist' isimli bir kafe, kapılarını 30 Mayıs'ta kapatacağını duyurdu.

Duvar'da yer alan habere göre, kafenin sahibi Gabriel Sims-Fewer, projenin kendisi için büyük bir başarı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar çok büyük topluluk üyesiyle bağlantı kurmak, umutsuzca ihtiyaç duyulan tartışmaları ateşlemek, muhafazakarların (siz, 'anarko-kapitalistler' ve 'özgürlükçüler' dahil) tansiyonunu çıkarmak, çoğu hizmet çalışanının hayalini gerçekleştirmek, kapitalizmin saf insan düşmanlığını coşkuyla kucaklamayan şekillerde yaşamayı ve çalışmayı denemek inanılmaz bir deneyim oldu. Maalesef refah ve sermaye eksikliği, beni kış mevsimini atlatamaz veya sürdürülebilirliği sağlamak için gereken şekillerde büyüyemez hale getirdi."

