AP Başkanı Metsola'dan yeni NATO çağrısı: Güvenlik altyapısını güçlendirmeliyiz
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, NATO'nun ülkelerdeki misyonlarını desteklemek için bir savunma ittifakı çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.
Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun Moldova gibi küçük ülkelere yardımcı olmak amacıyla "NATO'yu tamamlayacak istikrarlı bir güvenlik ve savunma ittifakı" oluşturulmasını gerekli gördüğünü söyledi.
Metsola, "Güvenlik altyapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Avrupa Parlamentosu çok net bir tavır sergiledi: NATO'yu tamamlayacak ve Moldova gibi ülkelere diğer olası ciddi olayları önlemede yardımcı olacak istikrarlı bir güvenlik ve savunma ittifakı oluşturmamız gerekiyor" dedi.
Metsola, Avrupalı yetkililerin Moldova'nın karşılaştığı olaydan haberdar olduğunu ve bunu bir uyandırma çağrısı olarak gördüğünü söyledi.
NE OLMUŞTU?
Daha önce Moldova İçişleri Bakanlığı basın servisi, Ukrayna hava savunma sistemi tarafından düşürülen bir füzenin Pazartesi günü ülkenin kuzeyinde yer alan Moldova'nın Naslavcea köyünün eteklerine düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak birkaç evin camlarının kırıldığını açıkladı.
Ülkedeki Komünistler ve Sosyalistler bloğu, savunma bakanının parlamento genel kurulunda dinlenmesini önerdi, ancak bu girişim desteklenmedi. Moldova savcılığı ülkenin hava sahasının ihlali nedeniyle bir ceza davası açtı.
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