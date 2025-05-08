AP Raportörü Amor’dan Türkiye’ye eleştiriler: Gezi Parkı’ndan bu yana iyi haber yok

Yayınlanma: 08.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 08:57

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2023 ve 2024’e ait raporları dün Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda onaylandı. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan Türk yurttaşlarına Schengen vizesi verilebilmesi için “kapasite artırımı” çağrısı yapan parlamentonun Türkiye’ye yönelik raporu AB Komisyonu’na sunuldu.

Belgede, “Türk yurttaşlarının Schengen vizelerine erişiminin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa” dikkat çekildi. “Kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri” çağrısında bulunuldu. Raporda, AB ülkelerine yönelik çağrı ise “AP, üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır” diye ifade edildi.

‘YOLU GÜÇ DEĞİL’

Ancak belgede daha çok AB süreci bağlamında Türkiye’deki gelişmeler ele alınarak insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasına değinildi. Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik öneminin altı çizilmekle birlikte “Katılımda kestirme yollar yok ve sürecin özünde yer alan demokratik ilkeleri tartışmaktan kaçınmak için hiçbir argüman ileri sürülemez” mesajı verildi.

Öte yandan AP’nin raporunda Türkiye’de muhalefete yönelik artan baskılara da değinildi. Raporda İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Bunun, yaklaşan seçimlerde meşru bir rakibin aday olmasını engellemeyi amaçlayan siyasi amaçlı bir hareket olduğunu ve bu eylemlerle mevcut Türk makamlarının ülkeyi tamamen otoriter bir modele doğru daha da ittiğini düşünmektedir” dendi. Çevrimiçi basın toplantısı düzenleyen Amor ise Türkiye’nin söz konusu Avrupa olduğunda “ordu gücüne” dikkat çektiğini belirterek buna karşın AB üyeliğine giden yolun “daha çok demokratik standartlarla” ilgili olduğunu belirtti. AB üyeliğine giden süreçte “kestirme yol olmadığını” söyleyen Amor, 2013’teki Gezi Parkı Direnişi’nden sonra “Türkiye’de tek bir iyi haber” bile görmediklerini vurguladı. Amor, Ankara’nın üyelik sürecinin “donduğunu” ancak “kapıyı tamamen kapatmak istemediklerini” açıkladı. Amor, “Çünkü Türk halkının çoğunluğu bu sürece ve demokrasiye bağlı” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik eylemlere de değinen Amor, Türkiye’de gazetecilerin, avukatların ve eleştirel olan herkesin “terörist” olarak yaftalandığını söyledi. Amor, olumlu gündeme iyişmin “güveni tekrar kazanalım” diye konuştu. Yine de Amor, toplantıda vize sürecinin iyileştirilmesine değinmedi.

KARŞILANMAYAN 6 KRİTER

Türkiye’nin vize muafiyeti için karşılaması gereken 72 kriterden henüz yerine getirmediği son 6 kriter şunlar:

- Terörle mücadele yasasında değişiklik

- Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması

- Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun önerilerinin uygulanması

- Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa ile uyumlu hale getirilmesi

- Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi

- Türkiye üzerinden AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması