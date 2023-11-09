AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay'a tepki
AP Türkiye Raportörü Amor, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki kararına uymayı reddetmesine ilişkin "gerçeküstüdür" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki kararına uymayı reddetmesine ve Atalay'ın başvurusunu haklı bulan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amor, AB'nin Türk yargısına ilişkin endişelerin doğrulandığını şu sözlerle belirtti:
"Yargıtay'ın, Can Atalay hakkındaki AYM kararına uymayı reddetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gerçeküstüdür. Bu durum eşi benzeri görülmemiş bir kurumsal krize yol açmakta ve Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği tarafından yıllardır dile getirilen Türkiye'nin yargısına ilişkin tüm endişeleri doğrulamaktadır"
The @TCYargitay's decision not to abide by the @AYMBASKANLIGI ruling on MP @CanAtalay1 & to file complaints against its members is just surreal! It opens an unprecedented institutional crisis & confirms all concerns about #Türkiye's judiciary expressed for years by @coe & #EU— Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) November 9, 2023
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