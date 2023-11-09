Trafiği kapatmalarına sinirlendi: Çevrecileri vurdu

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:46

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:54

Panama'da, iklim aktivistlerinin gerçekleştirdiği maden karşıtı protestolar sırasında trafiğin kapanmasına sinirlenen 77 yaşındaki avukat ve profesör iki eylemciyi vurarak öldürdü.

EFE haber ajansında yer alan habere göre, Kenneth Darlington, Panama City'nin yaklaşık 80 km güneyinde gerçekleşen olayda, silahı ile otoyoldaki iklim aktivistlerinin üzerine yürüdü ve trafiğin açılmasını istedi. Ancak istediği olmayan Darlington, iki eylemciyi otoyolda vurarark öldürdü.

Sosyal medyada gündem olan olayın görüntülerde, aktivistlerden birinin, eli silahlı Darlington'a "neden ateş etmiyorsun" diye bağırdığı ardından avukat ve profesörün yakın mesafeden iki kişiyi vurduğu görüldü.

Diğer aktivistlerin, vurulanlara ilk yardımda bulunmaya çalışması görüntülerde yer aldı.

Panama Ulusal Polisi, otoyolu kapatan iki iklim aktivistini vurarak öldürürken kameralara yakalanan adamın olay yerinde tutuklandığını açıkladı.

Olay, Kanada merkezli "First Quantum Minerals" şirketinin, bölgenin en büyük bakır madenini en az 20 yıl daha işletmesine izin veren madencilik sözleşmesine yönelik protestoların üçüncü haftasında meydana geldi.