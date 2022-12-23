AP'de rüşvet skandalı! Eva Kaili hakkında yeni gelişme
Katar'dan rüşvet almakla suçlanan ve gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eva Kaili, Brüksel'de hakim karşısına çıktı. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Kaili, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yunan parlamenterin, kendisine elektronik kelepçe takılması koşuluyla serbest bırakılması talebi reddedildi, gözaltı süresi 1 ay uzatıldı.
Savcılık yaptığı açıklamada, 44 yaşındaki Kaili'nin karara 24 saat içinde itiraz edebileceğini belirtti.
İtiraz etmesi halinde 15 gün içerisinde üst mahkemeye çıkarılması gerekiyor.
Kaili'nin avukatlarından Michalis Dimitrakopoulos Yunan Mega TV'ye itiraz etmeyi planlamadıklarını söyledi, "Kaili'nin siyasi müdahalelerle değil, yasal kriterlerle yargılanmasını istiyoruz" dedi.
Kaili’nin bir diğer avukatı Andre Risopoulos, hakimin kararından önce gazetecilere verdiği demeçte, müvekkilinin soruşturmayı yürütenlerle "aktif bir şekilde işbirliği yaptığını" ve serbest bırakılması halinde hareketlerinin izlenmesi için elektronik kelepçe takmaya istekli olduğunu söylemişti.
Belçika polisi, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta düzenlediği operasyon sırasında çok sayıda adrese baskın düzenlemişti.
Operasyonda toplam 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmişti.
Kaili de kısa süre sonra gözaltına alınmış, lüks çantasında 150 bin euro nakit para ve değerli eşyalar bulunmuştu.
AP Kaili'yi görevden almış, Yunanistan'daki partisi PASOK da AP üyesini ihraç etmişti.
"Katargate" adı verilen soruşturma kapsamında Kaili'nin yanı sıra erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi, eski bir parlamenter ve para sızdırmak için kullanıldığı iddia edilen bir STK'nın başkanı da gözaltına alındı.
Dört kişi de "suç örgütü üyeliği, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanıyor.
Giorgi, geçen hafta "Katar ve Fas tarafından AP kararlarına müdahale etmek için kullanılan bir örgütün parçası olduğunu" itiraf etmişti.
Belçika medyasına göre ise Giorgi, çocuğunun annesi olan Eva Kaili'yi korumak için bütün suçu kendisi üstlendi.
Kaili'nin bir diğer avukatı Michalis Dimitrakopoulos ise dün yaptığı açıklamada müvekilinin "çok sıkıntılı" olduğunu ve Giorgi'nin açıklamasını "ihanet" olarak gördüğünü söyledi.
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