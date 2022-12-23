AP'de rüşvet skandalı! Eva Kaili hakkında yeni gelişme

Kaili'nin avukatlarından Michalis Dimitrakopoulos Yunan Mega TV'ye itiraz etmeyi planlamadıklarını söyledi, "Kaili'nin siyasi müdahalelerle değil, yasal kriterlerle yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaili’nin bir diğer avukatı Andre Risopoulos, hakimin kararından önce gazetecilere verdiği demeçte, müvekkilinin soruşturmayı yürütenlerle "aktif bir şekilde işbirliği yaptığını" ve serbest bırakılması halinde hareketlerinin izlenmesi için elektronik kelepçe takmaya istekli olduğunu söylemişti.

Belçika polisi, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta düzenlediği operasyon sırasında çok sayıda adrese baskın düzenlemişti.

Operasyonda toplam 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmişti.

Kaili de kısa süre sonra gözaltına alınmış, lüks çantasında 150 bin euro nakit para ve değerli eşyalar bulunmuştu.

AP Kaili'yi görevden almış, Yunanistan'daki partisi PASOK da AP üyesini ihraç etmişti.

"Katargate" adı verilen soruşturma kapsamında Kaili'nin yanı sıra erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi, eski bir parlamenter ve para sızdırmak için kullanıldığı iddia edilen bir STK'nın başkanı da gözaltına alındı.

Dört kişi de "suç örgütü üyeliği, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanıyor.

Giorgi, geçen hafta "Katar ve Fas tarafından AP kararlarına müdahale etmek için kullanılan bir örgütün parçası olduğunu" itiraf etmişti.

Belçika medyasına göre ise Giorgi, çocuğunun annesi olan Eva Kaili'yi korumak için bütün suçu kendisi üstlendi.