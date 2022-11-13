OECD'den Türkiye'ye uyarı: Rüşvetle mücadele yok

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

OECD Rüşvet Çalışma Grubu, Türkiye’ye “rüşvetle” mücadele konusunda sert eleştiriler içeren bir bildiri yayımladı. Belgede, Türkiye’nin 2014’teki 3. aşama değerlendirmesinden bu yana yabancı kamu görevlilerine rüşvet ile mücadele için kilit alanlarda göze çarpan eksiklikleri giderememesinden ciddi endişe duyulduğu kaydedildi.

Türkiye’nin, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, ifşacıların korunması ve kovuşturma bağımsızlığına ilişkin sorumlulukları konusunda tavsiyelere karşın uzun süredir devam eden eylemsizliğinin, OECD Rüşvet Çalışma Grubu’nun Haziran 2021’de yüksek düzeyli bir heyet göndermesine yol açtığı anımsatıldı. Mart 2023’e kadar Türkiye’nin acil gelişim raporu hazırlaması istenildi.

Türkiye, son olarak yayımlanan “Yolsuzluğun İhracı 2022 İlerleme Raporu”nda bu yıl da sözleşmeyle ilgili yasaları “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer almıştı.