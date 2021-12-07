AP'den çarpıcı Türkiye analizi: 'Piyasalar bu hikayeye inanmıyor...'

07 Aralık 2021 Salı, 16:02

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz oranlarını düşürme çabası sebebiyle Türk Lirası’nın dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyelerine ulaştığı belirtilen analizde, yurttaşların evlerine yiyecek alımında sıkıntılar yaşadığına dikkat çekildi.

İNSANLAR PANİK HALİNDE

Analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), artan enflasyon oranlarını düşürebilmek amacıyla uygulanan geleneksel yöntemlerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savunduğu biçimde faiz indirimi uygulamasına gittiği belirtildi. Faiz indirimi uygulamasının TCMB’nin bağımsızlığına ilişkin endişeleri arttırdığına değinilen yazıda, Türk yurttaşların artan enflasyondan korunabilmek için birikimlerini döviz veya altına çevirmek için acele ettiği ifade edildi.

Yazıda görüşü alınan döviz bürosu çalışanı Hülya Orak, “İnsanlar sürekli panik halinde ve birikimlerini dolara çevirmek istiyor. Ellerinde kalan parayı da kullanıyorlar. Bu durum ne zaman bitecek?” dedi.

“ET ALMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇTİM”

Analizde, TCMB’nin, enflasyon oranını yüzde 21 olarak açıklamasına rağmen, akademisyenlerden ve eski hükümet yetkililerinden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun Türkiye’deki enflasyonu yüzde 58 olarak duyurmasına vurgu yapıldı.

Yazıda, TL’nin değer kaybetmesi sebebiyle ithal ham maddelere dayalı ürünlerin fiyatlarının arttığı, ev kiralarının ve dolara sabitlenen konut fiyatlarının da yükseldiği belirtildi.

İnsanların ekmeği daha ucuza alabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi. AP’ye konuşan Şinasi Yükselen isimli yurttaş, “Eskiden 10 ekmek alırdım, şimdi ise 5 adet alıyorum. Et almaya çalışmaktan da vazgeçtim” dedi.

İstanbul Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp, olası bir beyin göçünden endişe ettiğini söyleyerek, “Türkiye’de kazandığınız maaş ile yurt dışında kazanabileceğiniz maaş arasındaki fark bu kadar yükselirse eğitimli insanları ülkede tutabilmek çok zor olacaktır. Bu durum, Türkiye’nin geleceği için büyük bir tehdit” ifadelerini kullandı.

“PİYASALAR BU HİKAYEYE İNANMIYOR”

Erdoğan’ın döviz kurundaki düşüşü Türk ekonomisini mahvetmeye kararlı yabancı güçlere bağlamasının hatırlatıldığı yazıda, ekonomist Demiralp, “TCMB, faiz oranlarını düşürerek enflasyondaki baskıyı hafifleteceğini iddia ediyor. Fakat piyasalar bu hikayeye inanmıyor” görüşünü bildirdi.

Türkiye’nin enflasyonu kontrol etmek yerine ekonomiyi büyütmeye odaklandığını söyleyen Demiralp, “Bence bu noktada büyüme bile oldukça şüpheli çünkü bu krizden kaynaklanan panik, belirsizlik ve artan maliyetler sonucunda ekonomide daha fazla bir daralma görebiliriz” dedi.

ERKEN SEÇİM

Erdoğan iktidarının ilk yıllarına Türk ekonomisinin güçlü bir katkı sağladığı belirtilen yazıda, artan fiyatlar ile halkın desteğini kaybettiği ve yapılan kamuoyu yoklamalarında da kendisine olan güvenin zedelendiği vurgulandı. Analizde, muhalefet partilerinin erken seçim görüşü etrafında birleştiğinden bahsedilirken Erdoğan’ın seçimin 2023 yılında yapılması için ısrar ettiği ifade edildi.