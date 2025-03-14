AP'li vekilden Bakana sert tepki: 'Ben Filistinlilerden bahsederken kıkırdıyordunuz...'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:28

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:50

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyini temsil eden Polonyalı Bakan Adam Szlapka'nın şakalaşması üzerine tepki göstererek, bu tavrın Filistinlilere yönelik bir küçümseme olduğunu ve AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

AP'nin etkili ve Gazze konusunda en çok ses yükselten milletvekillerinden Botenga, AP Genel Kurulundaki Gazze konulu oturumda konuşma yapmak üzere söz aldı.

Bu sırada Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Szlapka'nın güldüğünü fark eden Botenga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hala açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz."

Belçikalı Milletvekili Botenga, Szlapka'nın oturumun başında Konsey adına söz aldığı sırada Gazze'deki durumun kötüleştiğini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Durumun kötüye gittiğini söylemeyi başardınız ancak neden kötüleştiğinden bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail, tüm insani yardımları, tüm yiyecekleri ve hatta elektriği engelliyor. Bunun anlamı nedir? Elektriğin olmaması, arındırma tesislerinin olmaması, dolayısıyla suyun olmaması. Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor çünkü pişman olacaksınız."

"İKİYÜZLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Botenga, Szlapka'ya verdiği tepkiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"AP'nin Genel Kurulunda İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani durum tartışıldı" diyen Botenga, şunları söyledi:

"Parlamentonun birçok üyesi, halka dayatılan insanlık dışı ve suç niteliğindeki acılara dikkati çekti ancak bu son derece hassas tartışmanın ortasında AB Başkanlığı temsilcisi, Polonyalı Bakan Adam Szlapka, meslektaşıyla şakalaşmaya başladı. Birkaç konuşma sırasında düpedüz gülüyordu. İnsan hayatına, Filistinlilere insan olarak böylesine bir küçümseme tam bir skandaldır. (Szlapka'nın tavrı) Avrupa'nın evrensel insan haklarından bahsettiğinde ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor. Szlapka ve meslektaşı, derinden utanmalı ve özür dilemeli."

MARC BOTENGA KİMDİR?

Marc Botenga, Belçikalı bir siyasetçidir ve İşçi Partisi (Parti du Travail de Belgique - PTB/PVDA) üyesidir. 2019 yılından beri Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görev yapmaktadır. AP’de Sol Grup (GUE/NGL) üyesi olarak yer almaktadır.

Marc Botenga’nın Siyasi Görüşleri ve Öne Çıkan Çıkışları

Avrupa Birliği Politikalarına Eleştirisi:

Botenga, AB’nin neoliberal ekonomi politikalarını ve çokuluslu şirketlere tanıdığı ayrıcalıkları sert bir şekilde eleştiriyor.

AB’nin sosyal haklar ve işçi hakları konusundaki politikalarını yetersiz buluyor.

COVID-19 Aşılarının Patentlerinin Kaldırılması (Patent Waiver):

Pandemi sırasında aşıların kamu malı olması gerektiğini savundu.

Büyük ilaç şirketlerinin patent haklarını kaldırarak aşıların küresel çapta erişilebilir olmasını istedi.

Bu konuda Avrupa Parlamentosu’nda aktif kampanyalar yürüttü.

Enerji Krizi ve Sosyal Politikalar:

Avrupa'daki enerji fiyatlarının artışına karşı, devlet destekli enerji fiyat kontrollerini savundu.

Büyük enerji şirketlerinin sübvansiyonlarla desteklenmesine karşı çıktı.

NATO ve Savunma Politikaları:

NATO’nun genişlemesine ve askeri harcamaların artırılmasına karşı çıktı.

Ukrayna savaşı bağlamında, Batı’nın yalnızca askeri çözümlere odaklanmasını eleştirdi.

Silah endüstrisinin AB politikalarındaki etkisini vurguladı.

Vergi Adaleti ve Çokuluslu Şirketler:

Çokuluslu şirketlerin Avrupa'daki vergi kaçırma yöntemlerine karşı sert bir duruş sergiliyor.

Küresel vergi reformları ve büyük şirketlerin daha fazla vergilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Filistin Meselesi ve İsrail Eleştirisi:

Filistin yanlısı açıklamalar yaparak, İsrail’in işgal politikalarını kınadı.

AB’nin İsrail’e yönelik politikalarını eleştirerek, Filistinlilere yönelik baskılara karşı daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

Botenga, genel olarak Avrupa Parlamentosu’nda sol ve sosyalist değerleri savunan, işçi hakları, sosyal adalet ve neoliberal politikalar karşıtı bir çizgide hareket eden bir siyasetçidir. Özellikle sağlık, enerji ve ekonomi politikaları üzerine yaptığı sert eleştirilerle tanınır.