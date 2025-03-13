Son Dakika | İsrail Şam'ı vurdu!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:54

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:59

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

O binanın İslami Cihad karargahı olduğu belirtiliyor.

Saldırı sırasında şiddetli iki patlama yaşandığı, ardından binadan dumanlar yükseldiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığını öne sürdü.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Şam'a bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Katz, HTŞ lideri ve Suriye geçiş hükümeti lideri Ahmed Şara'yı hedef alarak, “İsrail'e karşı nerede terör faaliyeti düzenlenirse düzenlensin, aşırı İslamcı lider El Colani, Hava Kuvvetleri uçaklarını üzerinde uçarken ve terör hedeflerini vururken bulacaktır” dedi.

Katz, “İslami terörizmin ne Şam'da ne de başka bir yerde dokunulmazlığı olmayacaktır” diye ekledi.