Apple çalışanlarını örgütlemişti: İş akdine son verilen Parrish NLRB’ye şikayette bulundu
#AppleToo'nun başlatılmasına yardımcı olan Janneke Parrish, ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na (NLRB) iş akdinin haksız yere sonlandırıldığı gerekçesiyle başvuruda bulundu.
ABD’li teknoloji devi Apple, çip krizi nedeniyle yaşanan üretim sıkıntılarının yanı sıra çalışanların ayrımcılık ve taciz iddialarıyla gündeme geldi.
Söz konusu iddiaların uluslararası kamuoyu tarafından duyulmasını sağlayan isim Janneke Parrish. Çalışanların başından geçenleri anlatması için ‘Appletoo’ isimli bir platforma öncülük eden Parrish, şirket tarafından soruşturmaya alınmıştı.
BİLGİLERİ DIŞARI SIZDIRDI İDDİASI
Apple’ın harita uygulamasında program müdürü olarak görev yapan Parrish, ekim ayında Reuters ve Washington Post’a verdiği röportajda, şirket yetkililerinin kendisini Apple CEO’su Tim Cook’un da katıldığı bir toplantıdaki bilgileri dışarı sızdırmakla suçladığını öne sürdü.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Soruşturmanın ardından işine son verilen Parrish, kararın arkasındaki gerekçenin çalışanların yaşadıkları karşısında örgütlenmelerini sağlaması olduğunu savundu. İş akdinin haksız gerekçelerle sona erdirildiğini belirten Parrish durumu ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na (NLRB) şikayet etti.
NLRB’nin yapacağı incelemenin ardından çıkacak karar ABD kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
-Sözcü
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