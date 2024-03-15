Apple, CEO'sunun 'yanıltıcı' satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un şirketin Çin'de akıllı telefon satış beklentileri hakkında "yanlış ve yanıltıcı" açıklamalar yaptığı iddiasıyla açılan davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 19:51
Apple, CEO'sunun 'yanıltıcı' satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı
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Apple, bir grup yatırımcının, Cook'un şirketin Çin'deki işleri hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu ve bunun Apple'ın hisselerinin yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla işlem görmesine neden olduğunu öne sürerek açtığı davada anlaşmaya vardı.

Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesine sunulan ön anlaşma kapsamında Apple, 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın, Apple'ın Çin'deki olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı dönemde gelmesi dikkati çekti. Bu ayın başında yayımlanan bağımsız araştırmada şirketin Çin'deki iPhone satışlarının bu yılın ilk altı haftasında yüzde 24 düştüğü bildirilmişti.

Cook, 1 Kasım 2018'deki analist görüşmesinde yatırımcılara Apple'ın para birimlerinin zayıfladığı pazarlarda satış baskısıyla karşı karşıya olmasına rağmen "Çin'i bu kategoriye koymayacağım" demişti.

Apple'ın 2 Ocak 2019'daki açıklamasında ise "ABD-Çin ticaret gerilimi" nedeniyle üç aylık gelir tahmini düşürülmüştü. iPhone'un 2007'deki lansmanından sonra ilk kez gelir tahmininin düşürülmesinin ertesi günü şirketin hisseleri yüzde 10 gerilemişti.

Anlaşma, Cook'un yorumları ile gelir tahmini arasındaki iki ay içinde Apple hisselerini satın alan yatırımcıları kapsıyor.


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