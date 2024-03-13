İngiltere'deki cerrahlar Apple Vision Pro'yu ameliyatta kullandı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:51

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:51

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ilk defa İngiltere'de bir ameliyatta doktorlar tarafından kullanıldı. Cromwell Hastanesi'nde görevli cerrahlar, erkek bir hastanın omurgasının tedavisi için gerçekleştirdikleri müdahalede Apple Vision Pro kullandı. Başlığı takan bir hemşire, bir yandan doktorların ihtiyacı olan ekipmanları hazırlarken bir yandan da hastaların hayati verilerini başlık üzerinden takip etti.

ÖZELLİK YAPAY ZEKA GİRİŞİMİNE AİT

Webtekno'da yer alan habere göre doktorların denediği yeni özellik, ABD merkezli bir yapay zeka girişimi olan Exex'e ait. Daha şimdiden İngiltere'deki iki farklı sağlık hizmetleri fonu, bu teknolojinin yaygınlaşması için Exex ile görüşmelere başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde de ülkede yetkililer, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kucaklanması gerektiğini ifade etmişti.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt, geçtiğimiz günlerde yapılan bütçe görüşmelerinde de sağlık harcamalarına değinmiş ve "Üretkenliği artırıp verimsiz çalışmaları azaltmak adına, ulusal sağlık hizmetlerinin bilişim teknolojilerini modernleştirmeye milyarlar dökebileceğini" ifade etmişti.

Sağlık çalışanları ise şimdilik Vision Pro'nun ve kullanılan yapay zeka destekli yazılımın sunduğu hizmetlerden memnunlar. Doktorlar ve hemşirelere göre bu teknoloji sayesinde insandan kaynaklanan hatalar azalıyor, tahminde bulunmak gerekmiyor ve cerrahlara da güven veriyor. Ayrıca kullanılan yapay zeka, ameliyat aşamalarını da not alıyor ve ileride de aşamaların, diğer ameliyatlara oranla ne kadar başarılı geçtiğini değerlendirebileceğine inanılıyor.