Apple Watch sorunu watchOS 10.4 ile çözüldü mü?
Apple Watch'ların bir kısmında yer alan 'hayalet dokunma' sorunu en son sunulan watchOS 10.4 güncellemesiyle çözüldü.
Apple'ın sunduğu son güncelleme seti bazı sorunları çözerken, yenilerinin oluşmasına neden oluyorken, Apple Watch tarafında bir süredir sinir bozan sorun çözüldü. Hayalet dokunma olarak adlandırılan bu sorun, Apple Watch'a dokunulmadığı halde dokunuşlara tepki verilmesine neden oluyordu. Kullanıcıların bir süredir forumlarda isyan ettiği sorun, yeni sunulan watchOS 10.4 ile çözülüyor.
APPLE WATCH'LARDAKİ SORUNLAR WATCHOS 10.4 İLE ÇÖZÜLÜYOR
Farklı Apple Watch kullanıcılarının etkilendiği bu sorun, durduk yere şifrelerin girilmesinden kaynaklı olarak kilitlenmelere ve cihazların devre dışı kalmasına bile neden oluyordu.
Bu sorunun çözülmesinin yanı sıra Apple Vision Pro kullanıcıları için çift dokunmayı yok sayma seçeneği geliyor. Yeni emojilerin de getirildiği bu güncelleme, kullanıcıların birden çok dildeki mesajları okuyabilmesine de olanak tanıyacak şekilde genişletildi ve bazı hatalar da düzeltildi.
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