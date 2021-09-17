Apple ve Google'dan Navalnıy kararı

17 Eylül 2021 Cuma, 16:19

Rusya'da, 17-19 Eylül tarihlerindeki Duma seçimleri ve çeşitli bölgelerdeki seçimlerde oy kullanma süreci başlarken Apple ve Google, Rus makamlarının talebini yerine getirdi.

Buna göre Apple ile Google, 'Navalnıy' adlı oy kullanma uygulamasını satış platformları AppStore ve Google Play'den kaldırdı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li şirketlerin uygulamayı kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Peskov, "Bu uygulama ülkemizde yasa dışı, her iki platform da, bununla ilgili bildirim almıştı ve görünene göre bu kararı kanun hükmüne uygun olarak aldılar" dedi.

Kremlin'in uygulamaya olumsuz baktığının altını çizen Peskov, "Bunlar, seçmenlere zarar veren tamamen provokatif çabalar" diye konuştu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bu ay içinde Apple ve Google'dan uygulamayı kaldırmalarını talep etmişti.

Navalnıy destekçilerinin söz konusu uygulamayı iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ne darbe vurma amaçlı bir taktik oy kampanyası organize etmek için kullanmayı planladığı belirtilmişti.

Uygualamada kimlere oy verilmesi konusunda detaylı tavsiyeler yer aldığı görülmüştü.

Kaynak: Sputnik Türkçe