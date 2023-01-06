Araç üzerine yıldırım düştü

ABD’de park halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. Araçta hasar meydana gelmediği belirtildi.

IHA
06 Ocak 2023 Cuma, 13:49
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Mooresville kasabasında JR Motorsports’a ait tesisin otoparkında bir pikabın ve girişteki demir kapının üzerine yıldırım düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu oluşan kıvılcımlar çevreyi aydınlatırken, farları yanan araçtan dumanlar yükseldiği görüldü.

JR Motorsports tarafından yapılan açıklamada, araçta hasar meydana gelmediği belirtildi. 


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