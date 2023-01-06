Tesla fiyatlarında Çin ABD farkı dikkat çekiyor

06 Ocak 2023 Cuma, 11:58

Tesla, Çin'de Model 3 ve Y fiyatlarını düşürdü, S ve X modellerini tanıttı. bloomberght'nin haberine göre fiyatlarda yeniden yapılan düzenlemeyle Tesla'nın Çin'deki satış fiyatı ABD'den yüzde 40 civarında daha ucuz hale geldi.

Tesla Inc., cuma günü Çin'deki Model 3 ve Y elektrikli araçlarında bir tur daha fiyat indirimi yaptı ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarının premium tarafında daha iyi tutunmak için üst sınıf Model S sedan ve Model X'i tanıttı.

Şirketin internet sitesine göre, yerel olarak üretilen ‘Model Y sports’ aracının başlangıç fiyatı 288 bin 900 yuandan 259 bin 900 yuana (37 bin 875 dolar) düşürüldü.

Bu rakam Çin için rekor bir düşük fiyata işaret ederken, Tesla'nın ABD'deki sitesinde listelenen 65 bin 900 dolarlık başlangıç fiyatından yüzde 43 daha ucuz.

‘Model 3’ün fiyatı ise, 265 bin 900 yuandan (38 bin 741 dolar), 229 bin 900 yuana (33 bin 496 dolar) gerileyerek ABD’deki liste fiyatından yaklaşık yüzde 30 daha düşük bir seviyeye gerilemiş oldu.

X VE S FİYATLARI

Tesla, yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip yeni tanıtılan Model S'in Çin'deki satış fiyatının 789 bin 900 yuan (114 bin 957 dolar) olduğunu belirtti.

Model X SUV'un fiyatı 879 bin 900 yuandan (128 bin 201 dolar) ve Model X Plaid'in (Tesla'nın en hızlı arabası, saatte sıfırdan 100 kilometreye çıkması yalnızca 2,1 saniye sürüyor) fiyatı 1,04 milyon yuandan (151 bin 528 dolar) başlıyor. Tesla, teslimatların bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacağını söyledi.