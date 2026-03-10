Aramco’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Küresel petrol piyasaları için ‘felaket’ riski

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Aramco, İran’la yaşanan savaşın Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatını aksatmayı sürdürmesi halinde küresel petrol piyasalarının ciddi bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Reuters’ın aktardığına göre Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, salı günü yapılan finansal sonuçlar toplantısında, Hürmüz Boğazı’ndaki olası kesintilerin dünya enerji piyasaları için “felaket sonuçlar” doğurabileceğini söyledi.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği en kritik enerji nakil hatlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bölgedeki çatışmaların boğazdan yapılan sevkiyatı aksatması, küresel enerji tedarik zincirinde ciddi riskler yaratıyor.

Nasser, boğazdaki olası kesintilerin yalnızca petrol ticaretini değil, deniz taşımacılığı ve sigorta sektörlerini de doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

ETKİSİ BİRÇOK SEKTÖRE YAYILABİLİR

Aramco CEO’su, enerji arzındaki aksaklıkların zamanla başka sektörleri de etkileyeceğine dikkat çekti. Nasser, mevcut durumun havacılık, tarım, otomotiv ve diğer birçok endüstride zincirleme etki yaratabileceğini ifade etti.

“Dünya petrol piyasaları için felaket sonuçlar doğabilir. Kesintiler ne kadar uzun sürerse, küresel ekonomi üzerindeki etkiler de o kadar ağır olur” diyen Nasser, enerji piyasalarındaki kırılganlığa işaret etti.

Nasser ayrıca, küresel petrol stoklarının son beş yılın en düşük seviyesinde bulunduğunu belirterek, olası arz kesintilerinin piyasalar üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini vurguladı.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti, enerji fiyatlarında hızlı artışlara ve küresel ekonomide yeni bir dalgalanmaya yol açabilir.