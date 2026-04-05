Aranan pilotlarla ilgili karşılıklı açıklamalar... Yakalandılar mı, yoksa kurtarıldılar mı?

ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağının İran’ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde düşmesinden üç günden kısa süre sonra yapılan açıklamalarda, her iki pilotun da ABD ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldığı iddia edildi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtarma operasyonu oldukça karmaşıktı” ifadelerini kullandı. Kayıp olan ikinci pilotun 'sağ ve iyi durumda' olduğunu öne süren Trump, mürettebattan bir kişinin yaralandığını ancak durumunun iyi olacağını söyledi.

ABD MEDYASI NE DİYOR?

Financial Times’ın aktardığına göre, arama çalışmalarında bir pilot kurtarılırken, ikinci mürettebat üyesi olan silah sistemleri subayı bir süre kayıp kalmıştı.

The Wall Street Journal (WSJ), "ABD güçleri, pilota yaklaşan İranlı unsurları engellemek amacıyla insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Basın kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Her iki pilotun da su, taşınabilir filtre sistemleri ve haberleşme cihazlarını içeren acil durum kitleriyle donatıldığı ve kapsamlı eğitim aldıkları ifade edildi.

İRAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR

İran tarafı ise olayla ilgili farklı bir tablo çizdi. Tasnim News Agency’nın aktardığına göre, bir İranlı askeri kaynak, ABD savaş uçaklarının pilotun bulunduğunu düşündükleri bazı bölgeleri bombaladığını ileri sürdü. Bu haber, WSJ haberi ile benzerlik gösterdi.

Öte yandan, Beyaz Saray ve Pentagon daha önce, İran tarafından düşürülen F-15E uçağındaki kayıp mürettebatın durumu hakkında net bir bilgi paylaşmamış, pilotun hayatta olup olmadığı ya da esir alınıp alınmadığı konusunda açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

"YENİ HAVA ARAÇLARI DÜŞÜRDÜK"

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları, ABD’ye ait bir savaş uçağının İran’ın güneybatısında düşmesinin ardından yürütülen kurtarma operasyonu sırasında bazı Amerikan hava araçlarının imha edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, düşen uçaktan kurtulan Amerikalı pilotun sağ salim tahliye edildiğini öne sürmüştü.

İran ordusu, Pazar günü yayımladığı açıklamada, kurtarma görevi sırasında düşürülen hava araçlarının bir adet C-130 tipi askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk tipi helikopter olduğunu bildirdi. Açıklama, İran’a yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarıldı.

İran ordusu ayrıca aynı bölgede bir İsrail insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdu.

HAYATTA KALMASI MÜMKÜN MÜ?

ABD güçleri, İran üzerinde düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotuna ulaşmak için zamana karşı yarışırken, emekli bir ABD’li pilot, düşman topraklarına paraşütle inen bir pilotun hayatta kalabilmesi için izlemesi gereken adımları anlattı.

Fransız haber ajansına konuşan emekli Tümgeneral Houston Cantwell, yaşanan durumu şöyle özetledi: "İki dakika önce saatte 800 kilometre hızla uçan bir savaş uçağındaydınız ve bir füze başınızın sadece birkaç metre yakınında patladı."

Cantwell, pilotun daha önce aldığı “SERE” (kaçınma, direnme ve kaçış) eğitiminin paraşütle atladığı anda devreye girdiğini vurguladı. “En iyi istihbaratı paraşütle yere inerken elde edersiniz. Nereye gitmek veya nereden kaçınmak istediğinize dair en iyi görüş açısı o anda olur” dedi.

Pilotun yere inmeden önce çevresini dikkatle incelemesi gerektiğini belirten Cantwell, “Çünkü yere indikten sonra uzun mesafeleri görmek mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Cantwell’in kariyerinde Irak ve Afganistan’da görevler dahil 400 saatlik savaş uçuşu bulunuyor ve zorlu paraşüt inişleri konusunda kapsamlı eğitim aldı.

Basında yer alan haberlere göre F-15E tipi savaş uçağı cuma günü İran’ın güneybatısında düşmüş, pilotlardan biri ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarılmış, arka koltukta bulunan silah sistemleri subayının akıbeti ise bir süre belirsizliğini korumuştu.