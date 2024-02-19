Arap basınında Müslüman Kardeşler iddiası: 'Türk vatandaşlığından çıkarıldı'

Dubai merkezli Al Arabiya gazetesinde yer alan iddiaya göre, Müslüman Kardeşler'in lideri Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığı iptal edildi. İddiada, Hüseyin'in, İstanbul'daki dairesini sattığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:02
Arap basınında Müslüman Kardeşler iddiası: 'Türk vatandaşlığından çıkarıldı'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra gelen Mısır ziyaretinin ardından, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'in (İhvanı Müslümin) Genel Mürşid Vekili Mahmud Hüseyin'i vatandaşlıktan çıkardığı ileri sürüldü.

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Geçen günlerde Mısır'a giden Erdoğan, Abdülfettah Sisi ile bir araya gelmiş ve görüşmelerin ardından 'işbirliği' mesajı verilmişti. 

Al Arabiya'ya konuşan kaynaklar, Hüseyin'in İstanbul'daki dairesini sattığını ve ikametinin uzatılması için ya da başka bir ülkeye gitmek için Türk makamlarıyla görüştüğünü belirtti. Kaynaklar, Hüseyin'in pasaportunun geçersiz kılındığını öğrendiğini ve Türk yetkililerin bu kararın nedenini kendisine açıklamadığını ifade etti. Habere göre Hüseyin, yetkili makamlarla iletişime geçerek vatandaşlık iptalinin sebebinin öğrenilmesi için bir avukat görevlendirilmesini istedi. 

Geçen günlerde Mısır'a giden Erdoğan, ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını söylemişti. İki ülke arasındaki tarihi ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Sisi ise, önümüzdeki yıllarda karşılıklı ticareti 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getirmişti. 

Erdoğan’ın yaklaşık 10 yıl boyunca çok ağır ifadelerle eleştirdiği, 'diktatör' ve 'katil' gibi ifadelerle kamuoyu önünde suçladığı Sisi’nin daveti üzerine Mısır’a gitmesi sadece Türkiye-Mısır bağları açısından değil bölgesel açıdan da tarihi bir gelişme olarak görülüyor.


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