Yunan basını: 'F-16'lar ve F-35'ler şartlı geliyor'

Yunan basını, ABD'nin Türkiye'ye vereceği F-16 savaş uçaklarına ve Yunanistan'a vereceği F-35 savaş uçaklarına "şart" koştuğunu öne sürdü. İddiaya göre, ABD askeri malzemelerinin "meşru olmayan askeri amaçlar" için kullanılmasını önlemek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:22
Yunan basını: 'F-16'lar ve F-35'ler şartlı geliyor'
Abone Ol google-news

Yunanistan gazetesi Kathimerini, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan güvence mektubunun son taslağına ulaştıklarını ve mektup taslağına göre "Ankara'ya F-16'ların, Atina'ya F-35'lerin şartlı" gelmesini sağlayacağını öne sürdü.

Mektubun aslı olmadığı ve sadece son taslak olduğu belirtilen Kathimerini gazetesindeki habere göre, ABD askeri malzemelerinin "meşru olmayan askeri amaçlar" için kullanılması, ekipman teslimatının tamamının veya bir kısmının askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olabilir.

Göz Atın
ABD'den Türkiye'ye S-400 çağrısı: Meseleyi aşarsak CAATSA ortadan kalkar

ABD'den Türkiye'ye S-400 çağrısı: Meseleyi aşarsak CAATSA ortadan kalkar
Uçakta 'kurtçuk' paniği: Yolcuların üzerine döküldü

Uçakta 'kurtçuk' paniği: Yolcuların üzerine döküldü

Temmuz 2023 tarihli son taslakta, ABD'nin NATO müttefiklerine sağladığı savunma malzemelerinin meşru askeri amaçlar için kullanılması gerektiği ve diğer NATO müttefiklerine karşı askeri faaliyetler yürütmek için kullanılmaması gerektiği açıkça belirtildi.

NATO üyesinin savunma teçhizatını "aykırı bir şekilde" kullanması haline değinilen mektupta, ABD'nin kesin bir süreç ile diplomatik yollara başvuracağı ve durumun çözülmemesi durumunda teslimatların iptali de dahil olmak üzere bir kısmını veya tamamını askıya almak gibi kuralları uygulayacağı yer aldı. Eğer yine sonuç alınamazsa siyasi ve ekonomik yaptırımlara başvuracağı vurgulandı.

ABD'li diplomatlar sadece "tekrarlanan saldırılardan" bahsetmekle kalmayıp, özellikle Türkiye veya Yunanistan'ın diğer NATO müttefiklerine karşı kışkırtıcı faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye ve Yunanistan'a yapılacak gelecekteki satışlara atıfta bulunduğu mektupta "bu tür (kışkırtma amaçlı) faaliyetlere ya da Türkiye veya Yunanistan'ın bu tür faaliyetlerin yasaklanmadığına dair yanlış izlenimlerine karşı koruma sağlamayı amaçlayan ek hükümler eklemeyi düşüneceğini söyledi. Bu tedbirler, ABD'nin bölgesel politikaları ile küresel savunma ticareti duruşu ve mali yükümlülüklerinin tüm kapsamı dikkate alınarak ihtiyatlı bir yöntemle uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

"SİLAHLANMA YARIŞININ ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

ABD'nin müttefiklerine yapacağı savunma alımlarının müttefikler arasında bir silahlanma yarışına yol açmaması ve bölgesel güç dengelerini değiştirmemesi politikasının vurgulandığı mektupta "Silah İhracatı Kontrol Yasası ve yönetimin Konvansiyonel Silah Transferi politikası ile tutarlı olarak, müttefiklerimizle savunma işbirliğinin uygun bir şekilde dengelenmesini ve silahlanma yarışına katkıda bulunmamasını, tırmanma veya çatışma olasılığını arttırmamasını, insan hakları ihlallerine katkıda bulunmamasını veya bölgesel güvenlik ve istikrara fayda sağlayacak ikili veya çok taraflı anlaşmaların veya diğer düzenlemelerin geliştirilmesine halel getirmemesini sağlamaya çalışacağız" denildi.

Taslakta yer alan hükümlerin büyük olasılıkla bu mektupta da yer aldığını belirten Kathimerini, NATO müttefiklerine yapılan satışlara böyle bir mektubun eklenmesinin bir ilk olduğunu söyledi.

Kathimerini ayrıca, "Türkiye Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, mektubun varlığını ve yeni F-16'ların ve yükseltme kitlerinin satışına getirilen herhangi bir koşulu reddeden açıklamalar yaptı" ifadesinde bulundu.


Yunan haberleri Yunanistan haberleri iddia haberleri ABD haberleri F-16 haberleri F-35 haberleri şart haberleri

İlgili Haberler

The Economist Türk dizilerini yazdı: 'Eski bir Osmanlı ülkesi...'

The Economist Türk dizilerini yazdı: 'Eski bir Osmanlı ülkesi...'
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: İş merkezine daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti: İş merkezine daldı
Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'

Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti!

Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti!
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Artık muhatap almayacağım'

İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Artık muhatap almayacağım'
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor