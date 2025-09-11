Arap basınından İsrail iddiası: Katar'dan önce Türkiye hedefteydi

Lübnan gazetesi El-Ahbar’ın Mısırlı kaynaklara dayandırdığı bugünkü (Perşembe) haberine göre, İsrail başlangıçta Hamas’ın üst düzey yöneticilerini Türkiye’de hedef almayı düşündü.

Ancak, Ankara’nın NATO üyesi olması nedeniyle doğabilecek “siyasi ve ekonomik bedellerden çekinildi.”

Bunun yerine, Doha’daki suikast girişiminin “diplomatik sonuçlarıyla başa çıkmanın daha kolay olacağı” değerlendirmesi yapılarak saldırı Katar’da gerçekleştirildi.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve bakanlarının, Washington yönetiminin Katar ile oluşacak krizi yönetebileceğine inandıkları aktarıldı.

MISIR'DAN ABD'YE SERT UYARI

Aynı kaynaklara göre Mısır, ABD’ye sert bir mesaj ileterek İsrail’in Mısır topraklarında benzer bir girişimde bulunmasının “felaket sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.

Kahire yönetimi, Filistinli grupların liderlerini ağırlamaya ve onlara topraklarında koruma sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

“MÜZAKERELER PRENSİPTE SÜRECEK”

Bu gelişmelerin gölgesinde Hamas kaynakları, Şarku’l-Avsat gazetesine yaptıkları açıklamada, Katar’daki başarısız suikast girişimine rağmen rehineler için yürütülen müzakereleri yeniden başlatmaya ilkesel olarak hazır olduklarını bildirdi.

Ancak, müzakerelerin yalnızca Filistin tarafının talepleri doğrultusunda (saldırıların tamamen durması ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi) şartıyla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynaklara göre Hamas, önümüzdeki günlerde arabulucularla yeniden temas kuracak. Hamas içinde yapılacak istişarelerin ardından, “çatışmanın sona erdirilmesi” talebinin pazarlıklarda merkezde yer alacağı bir strateji belirlenecek.