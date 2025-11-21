Arap basınından, 'İsrail savaş uçakları Hatay yakınlarında keşif yaptı' iddiası

İsrail ve Suriye devlet televizyonlarına dayandırılan haberlerde, 'İsrail savaş uçaklarının, Suriye hava sahasını aşarak Humus ve Hama’dan, Türkiye sınırındaki Hatay hattına kadar ilerlediği' iddia edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nu, Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdiği 'yasadışı ziyaretin' hemen ardından gerçekleştiği iddia edilen bu uçuşlar, bölgede tansiyonu yeniden yükseltebilir.

"HATAY HATTINA YAKLAŞTILAR..."

Riyad merkezli Al Arabiya'da yer alan bir habere göre yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını güneyden aşarak, Kuneytra ve Cebel Şeyh üzerinden önce başkent Şam'ın batısına, oradan Humus ile Hama vilayetlerine ilerlediğini aktardı. Haberde yer alan bilgilere göre, İsrail kamu yayıncısı da bu iddiaları doğruladı.

Suriye devlet televizyonu ise İsrail’e ait bir hava filosunun daha da kuzeye yönelerek Hatay hattına yaklaştığını öne sürdü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu iddiaya yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Uçakların ayrıca, Hama'nın batı kırsalı ve Lazkiye ile İdlib’in güney ve doğu bölgeleri üzerinde 'yoğun keşif uçuşları yaptıkları' iddia edildi.

'YASADIŞI' ZİYARETİN ARDINDAN GELDİ

Al Arabiya'ya göre bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Çarşamba günü, Suriye'nin güneyinde yer alan İsrail işgali altındaki bölgelere yaptığı yasadışı ziyaretten yalnızca birkaç saat sonra yaşandı.

Netanyahu, bölgede konuşlu askerlere yaptığı konuşmada, "Buradaki savunma ve saldırı kabiliyetimize büyük önem veriyoruz. Dürzi müttefiklerimizi korumak ve her şeyden önce İsrail’i ve Golan Tepeleri’ne komşu kuzey sınırlarımızı güvence altına almak önceliğimizdir" ifadelerine yer vermişti.

İsrail kamu yayıncısı, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın yaptığı yasadışı ziyaretin, ABD’nin İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması imzalatma çabalarının parçası olduğunu öne sürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise turun, saha koşullarını değerlendirme ve kuzey cephesindeki gelişmeleri takip etme amacı taşıdığını yazdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Güney Suriye

ŞAM'DAN KINAMA

Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Suriye Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun yanı sıra İsrail savunma ve dışişleri bakanları ile diğer yetkililerin Suriye’nin güneyine yaptığı ziyareti 'egemenlik ihlali' olarak nitelendirerek kınamakla yetindi.

Bakanlık, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu ziyaret, Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olup, İsrail’in saldırgan politikalarını ve Suriye topraklarındaki ihlallerini kalıcılaştırma çabasının yeni bir örneğidir.

Açıklamada ayrıca, Suriye’nin İsrail’in işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmesi yönündeki talebini yinelediği ve İsrail’in, Suriye’nin güneyinde attığı tüm adımların, 'hukuken geçersiz' olduğu ifade edildi.

BM VE ÜRDÜN'DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Netanyahu’nun ziyaretinden duyduğu derin kaygıyı ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada söz konusu adımı, 'kabul edilemez bir kışkırtma ve egemenlik ihlali' olarak nitelendirdi.

"MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ"

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail–Suriye müzakerelerinin çıkmaza girdiğini ve görüşmelerin özellikle İsrail’in, Suriye’nin güneyinden çekilme şartları konusunda tıkandığını bildirdi.

İsrail tarafının, çekilmeye karşılık 'güvenlik anlaşması değil, tam kapsamlı bir barış anlaşması' talep ettiği de belirtildi. Anlaşmanın kapsamı konusunda kamuoyuna yapılmış bir bilgilendirme yok.

Şam yönetimini elinde bulunduran terör örgütü HTŞ'nin temsilcisi Ahmed Şara ise geçen hafta Washington Post’a yaptığı açıklamada, İsrail ile doğrudan müzakerelerin sürdüğünü ve anlaşmaya doğru önemli bir yol alındığını öne sürmüştü.