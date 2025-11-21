Netanyahu Suriye’ye girdi, Şam'ı tehdit etti

Netanyahu, Çarşamba akşamı yaptığı basın açıklamasında, 7 Ekim’in, tekrar etmesine izin vermeyeceklerini, bunun Suriye sınırı için de geçerli olduğunu belirtti. Suriye'ye yönelik yasadışı ziyaretinin amacını ise 'bu kararlılığı yerinde görmek' olarak açıkladı.

İsrail’in Suriye’nin güneyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir tehdidi engelleyeceğini vurgulayan Netanyahu, "Bir güvenlik anlaşmasına ulaşılsa da ulaşılmasa da çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

Netanyahu ayrıca, "Güvenlik anlaşmasına varmak, İsrail’den çok Şam’ın çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, açıklamalarında Süveyde’deki Dürzi topluluğuna ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

ZİYARETİN KAPSAMI VE TEPKİLER

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın selefi olan Yisrael Katz ve üst düzey askeri komutanlarla birlikte Suriye’nin güneyine girerek, tampon bölgede konuşlu İsrail askerlerine seslenmişti.

Burada yaptığı konuşmada, "Dürzi müttefiklerimizi korumaya ve her şeyden önce İsrail’i ve Golan Tepeleri karşısındaki kuzey sınırlarımızı güvence altına almaya önem veriyoruz" demişti.

Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Suriye Dışişleri Bakanlığı ise bu ziyareti 'yasadışı' olarak nitelendirerek kınadı. Suriye makamları, İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtiyor.

2024 SONRASI ARTAN İSRAİL VARLIĞI

Suriye'deki Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te düşmesinin ardından İsrail, özellikle tampon bölge olmak üzere Suriye’nin güneyindeki askeri varlığını genişletti. Bu süreçte Suriye ordusuna ait çok sayıda noktaya hava saldırıları düzenledi.

İsrail güçleri ayrıca zaman zaman, güneydeki Kuneytra yönüne doğru kara sınırını aşarak sivilleri ve çiftçileri gözaltına aldı. Savunma Bakanı Katz ve diğer İsrailli yetkililer, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nden çekilmeyeceğini defalarca ifade etti.

Buna rağmen, son aylarda Şam ile Tel Aviv arasında ABD arabuluculuğunda doğrudan müzakereler yürütülüyor, ancak bu görüşmelerde henüz bir güvenlik anlaşmasına varılamadı.

İŞGAL GENİŞLİYOR

Son olarak, İsrail ordusunun 20 Kasım'da, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Saydadat el-Hanut beldesine girerek kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait üç araçtan oluşan bir birlik, Saydadat el-Hanut köyünün batısına doğru ilerleyerek köy ile Muhatera çiftliği arasında bir kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusu dün de Kuneytra'nın kuzeyindeki Samedaniye köyüne ilerlemiş, bölgede durmaksızın Tel Krum Cebba istikametine devam etmişti.