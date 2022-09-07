Arap Birliği: Fas ile Tunus arasındaki anlaşmazlık çözüldü
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Fas ile Tunus arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Kahire'deki Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ahmed Ebu Gayt, Tunus ile Fas arasında yaşanan anlaşmazlığın çözüldüğünü ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi'nin, Arap Birliği Konseyi toplantısının oturum aralarında bir buçuk saatlik istişare toplantısı çerçevesinde bir araya geldiğini söyledi.
Fas ve Tunus'tan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılmak üzere 26 Ağustos'ta başkent Tunus'a gelen Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanması Fas'ın büyük tepkisine neden olmuştu. İki ülke de karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çağırmıştı.
ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ KASIM'DA CEZAYİR'DE YAPILACAK
Ebu Gayt, "Arap dışişleri bakanlarının salı günü düzenlenen toplantısında, bir sonraki Arap Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı" dedi.
Ebu Gayt, zirvenin tarihinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.
Ebu Gayt ayrıca, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden katılması konusunun "uzun süredir gündemde" olduğuna işaret ederek, "Şam yönetiminin kendisini zirveden dışladığını" ifade etti.
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