Arap Birliği'nden Çin'e destek: Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:10

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hüsam Zeki, görüşmede birliğin, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyleyerek, Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da Tayvan krizinin kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiğini aktardı.

Liao Liqiang ise "tek Çin" ilkesine saygı duyulmasının önemine değinerek, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasıyla uyuşmayan ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla çelişen eylemlerde bulunulmaması gerektiğini ifade etti.

Liqiang, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki ile Tayvan dosyasına ilişkin son gelişmeleri de ele aldı.