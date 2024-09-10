Arap Birliği'nden Gazze çağrısı: Arapların değil, tüm dünyanın talebi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:05

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:05

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde konuştu.

Genel Sekreter Ebu Gayt, “Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması sadece Arapların değil, tüm dünyanın talebidir” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki savaşa ilişkin tutumuna işaret eden Ebu Gayt, “Netanyahu, ateşkes anlaşması yapılmasına hazır değil. Ancak ateşkesin sağlanmasından başka çare yok” ifadelerini kullandı.

Kahire’de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Vekili ve BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag da katılıyor.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarının durdurulmasının yollarını ele alacak.