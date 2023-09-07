Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: 'İyileşme mevcut'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:59

Güncelleme: 07.09.2023 - 09:59

Arap Birliği'nin 160. Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği merkezinde sona erdi.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Ebu Gayt, Arap Birliğinin bakanlar düzeyinde daha önce Türkiye, İran ve Filistin meseleleriyle ilgili heyetlerle bir dizi toplantılar yaptığını belirtti.

Ebu Gayt, "İran ile Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişimini hepimiz gözlemliyoruz. Aynı zamanda Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde de iyileşme mevcut" dedi.

Türkiye ve İran heyetlerinin bir toplantı yaptığına dikkati çeken Ebu Gayt, bu toplantının sonuçlarının bakanlar toplantısındaki bildiride kabul edildiğini aktardı.

Ebu Gayt, sebebine değinmeden, "Türkiye ve İran heyetlerinin toplantıya ilişkin açıklama yapmama kararı aldığını" ve bunun "takip edilmesi gereken bir gelişme" olduğunu ifade etti.