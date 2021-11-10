Arap İstihbarat Forumu, Kahire'de olağanüstü toplandı
Arap İstihbarat Forumu, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, Arap ülkelerinden birçok istihbarat yetkilisi iştirak etti.
Video konferans yöntemiyle konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Forumun, güvenlik ve bilgi alanında Arap iş birliğini destekleyen tek oluşum olduğunu kaydetti.
Forum üyelerinin, güvenlik çalışması kapsamında geçmiş dönemde ortaklaşa gerçekleştirdiği şeffaf girişimler olduğunu belirten Sisi, bunların Arap devletlerini çevreleyen tehditler karşısında somut gelişmeler sağladığını vurguladı.
Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantının ne zaman sona ereceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
Arap İstihbarat Forumu Genel Merkezi, Abdulfettah es-Sisi ve Arap ülkeleri istihbarat başkanlarının da katılımıyla Şubat 2021'de Kahire'de açılmıştı.
Forum, Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri önleme, terörizm, radikalleşme, örgütlü suçlar ile bölgedeki etnik ve mezhepsel bölünmelere karşı kapsamlı mücadeleyi hedefliyor.
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