Araştırma: Afrika kıtası ikiye bölünüyor, yeni bir okyanus oluşacak

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:42

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:43

Hakemli bir dergi olan Geophysical Research Letters'da yer alan bir çalışmada, araştırmacılar, Afrika kıtasının ikiye bölünmeye başladığını tespit ederek, bu bölünme sonucunda yeni bir okyanusun oluşacağını düşünüyor.

Bilim insanlarının, kıtanın ilk bölünmeye başladığı yeri, toprağın çok derinlerinde tespit ettiği bildirildi. Oluşan çatlağın, ilk olarak 2005 yılında Etopya'nın çöllerinde görülmeye başlandığı bildirildi.

"Doğu Afrika Yarığı" olarak bilinen çatlağın, yaklaşık 57 kilometre uzunluğunda olduğu ve başlangıç noktasının, birbirinden giderek uzaklaşan üç tektonik plakanın buluşma noktasında yer aldığı belirtildi.

Leeds Üniversitesi'nden araştırmacı Christopher Moore, NBC News'e verdiği demeçte, "Burası, kıtasal yarılmanın nasıl okyanusal bir yarılmaya dönüştüğünü inceleyebileceğiniz dünyadaki tek yer" dedi.

Araştırmacıların, bu volkanik aktiviteyi izlemek için uydu radarını kullandıkları, bölünmenin çok kademeli bir süreç olduğu ve yeni okyanusun tamamen oluşmasının 5 ila 10 milyon yıl daha alacağı kaydedildi.