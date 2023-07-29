Wagner lideri Prigojin: Afrika'daki varlığımızı artırmaya hazırız

Rusya'da "silahlı isyan" girişimi gerçekleştirmekle suçlanan Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeny Prigojin, Wagner'in Afrika'daki varlığını arttırmaya "hazır" olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 13:31
Wagner lideri Prigojin: Afrika'daki varlığımızı artırmaya hazırız
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Rusya'da "silahlı isyan" girişimi gerçekleştirmekle suçlanan Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeny Prigojin, bir Afrika haber kuruluşuna değerlendirmelerde bulundu.

YouTube'da yayımlanan röportaja ilişkin telefon görüşmesini Reuters hemen teyit edemedi, ancak Prigojin'e ait olduğu anlaşılan bir ses Fransızca bir çeviri altında dinlendi.

Kamerun merkezli Afrique Media'ya konuşan Prigojin, Wagner'in Afrika'daki varlığını artırmaya "hazır" olduğunu söyledi.

Prigojin "(Varlığımızı) azaltmıyoruz, dahası çeşitli birliklerimizi artırmaya hazırız" dedi.

Wagner'in, Afrika'daki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Prigojin, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Prigojn, 30 Temmuz'da yapılacak ve Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Faustin-Archange Touadera'nın görev süresinin uzatılmasını öngören anayasa referandumu öncesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yeni bir Wagner grubunun gittiğini kaydetti.

Prigojin, ülkeye giden yeni grubun sayısı hakkında bilgi vermeyerek, "Yeni kuvvetler geldi, cumhuriyet topraklarını kontrol ediyoruz" diye konuştu. 


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