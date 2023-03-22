Araştırma: 'Çok eşlilikte aşırıya kaçmak' deniz fillerine erken ölüm getiriyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 20:40

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 20:40

Sputnik'in aktardığına göre; Tazmanya Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Sophia Volzke'nin yürüttüğü araştırmada, Güneybatı Pasifik bölgesindeki Macquarie Adası çevresinde yaşayan 14 bin deniz fili incelendi.

Erkek ve dişilerin hayatta kalma oranlarının genç yaşlarda hemen hemen aynı olduğu görüldü, ancak yetişkin sayıldıkları 8 yaşından sonra erkek deniz fillerinin hayatta kalma oranı yarı yarıya düşerken yetişkin dişi deniz fillerinde bu oranın yüzde 80'de kaldığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre farklılığın en önemli sebebinin ise erkeklerin çok eşli yaşam tarzı ve beraberinde getirdiği aşırı kiloluluk olduğu aktarıldı.

En büyük ve en kilolu deniz fillerinin üreme konusunda avantajlı konuma geldiğini ifade eden araştırma makalesinin yazarı Volzke, "Bu canlılar besinlerini ancak okyanustan temin edebiliyorlar. Üremek için karaya çıktıklarında ise dişilere erişim için diğer erkeklerle yarışa giriyorlar. Diğer erkeklerle savaşmak ve kimi zaman haftalar, aylar boyunca bir şey yemeden karada hayatta kalabilmek için vücutlarında yağ depolamış olmaları gerekiyor" dedi.

Söz konusu türün, aşırı bir 'çok eşlilik' pratiğine sahip olduğu; bu pratiğe göre en büyük ve dominant erkeklerden oluşan küçük bir grup deniz filinin, üreme kabiliyetine sahip dişilerden oluşan 'haremleri' kontrol ettiği ve bu haremlerdeki dişi sayısının 100'ü bulabildiği belirtildi. Volzke "Harem bu kadar genişleyince daha genç bir erkek deniz filinin, kontroldeki deniz filinin yardımcısı olmasına izin verilebiliyor. Tamamen haremin ne kadar büyük olduğu ve sahilin coğrafyasına bağlı. Eğer gerçekten uzun bir sahildeyseniz, birkaç küçük hareme sahip olma ihtimaliniz artıyor. Erkeklerin yalnızca yüzde 4'ü bu dominant konuma gelebiliyor" diye konuştu.