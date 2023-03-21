MetroPOLL Araştırma'dan son anket: Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:07

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:09

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ağır yıkıma uğradı. Can kaybı 50 bini aşarken yaralananların sayısı 107 bin 204 oldu.

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Şubat 2023" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 23-28 Şubat tarihleri arasında toplam 2118 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 15,4 olurken "Hayır" yanıtını verenlerin oranı ise 81,9 oldu.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yapılan dağılımda, AKP'ye oy verenlerin yüzde 66,4'ü, MHP'ye oy verenlerin 76.7'si devletin depreme hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Twitter'dan paylaştığı yorumunda, "Seçmenlerin yüzde 82’si Kamunun depreme hazırlıklı olmadığına inanıyor" dedi.