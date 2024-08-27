Araştırma: 'Demans hastası her sekiz kişiden biri karaciğer hastası olabilir'

Yeni bir araştırma, demans teşhisi konan her sekiz kişiden birinin aslında karaciğer hastalığı belirtileri gösterdiğini ortaya koyuyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:37
Araştırma: 'Demans hastası her sekiz kişiden biri karaciğer hastası olabilir'
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Yeni bir araştırmaya göre, demans teşhisi konulan her sekiz kişiden biri aslında karaciğer sirozuna bağlı hepatik ensefalopati (HE) belirtileri gösteriyor olabilir.

Bu durum, demansla benzer semptomlar sergileyen ancak tedavi edilebilir bir hastalık olan HE’nin, bazı hastalarda yanlış teşhis edilmesine yol açabilir.

Karaciğerin toksinleri yeterince temizleyememesi sonucu beyne zarar veren bu hastalık, hafıza kaybı, kafa karışıklığı, titreme ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Bu nedenle, demans teşhisi konulmadan önce fiziksel nedenlerin dışlanması önemlidir.

Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden Dr. Jasmohan Bajaj, demans teşhisi alan hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin yapılmasının kritik olduğunu belirtiyor.

Demansın aksine, HE ilaçla tedavi edilebilir ve belirtiler gerileyebilir.

Ancak, alkol kullanımı ve viral hepatit gibi risk faktörleri nedeniyle, karaciğer hastalığı olan kişilerde demans benzeri semptomlar ortaya çıkabilir.


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