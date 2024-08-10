Demans riskini artıran üç besin: Diyetisyenler uyarıyor!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 10.08.2024 - 12:09

Demans ve diğer bilişsel gerileme risklerini azaltmak için sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Top Nutrition Coaching'den diyetisyen Kathleen Garcia-Benson, beyin sağlığını korumak isteyenler için özellikle kaçınılması gereken üç besin maddesine dikkat çekiyor.

YAPAY TATLANDIRICILAR DEMANSA NEDEN OLUYOR

Yapay tatlandırıcıların, sindirim sisteminde hızla parçalanarak kan şekeri seviyelerinde ani artışlara neden olabilir. Garcia-Benson, bu durumun özellikle dinlenme anlarında sık tüketildiğinde insülin direncine yol açabileceğini ve inflamasyonu artırarak bilişsel gerileme riskini yükseltebileceğini ifade ediyor. Şekerin bu etkisi, özellikle yaşlı bireylerde demans riskini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

"Eklenmiş şekerler tek başına demansın sebebi olmasa da, insülin direnci ve inflamasyonu tetikleyerek bilişsel gerileme riskini artırabilecek durumlara katkıda bulunabilir," diyen Garcia-Benson, dengeli bir diyetin beyin sağlığını korumadaki rolünü vurguluyor.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR VE ZARARLI YAĞLARIN ETKİSİ

Rafine karbonhidratlar, genellikle liften arındırılmış ve besleyici değeri düşük olan gıdalardan oluşur. Bu tür gıdalar, kan şekerini hızla yükseltebilir ve uzun vadede beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Garcia-Benson, bu tür karbonhidratların yerine lif açısından zengin, besleyici gıdalar tüketmenin önemine dikkat çekiyor.

Zararlı yağlar, özellikle trans yağlar ve doymuş yağlar, vücutta inflamasyona yol açarak beyin sağlığını tehdit edebilir. Bu tür yağların yerine, sağlıklı yağlar olarak bilinen zeytinyağı, avokado ve omega-3 yağ asitleri içeren gıdaların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

DENGELİ DİYET ÇOK ÖNEMLİ

Garcia-Benson, beyin sağlığını korumak için dengeli bir diyetin önemini vurguluyor. "Kan şekeri seviyelerini dengelemek ve tüm vücudu besleyen gıdaları önceliklendirmek, beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir," diyen uzman, sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve faydalı yağlar açısından zengin bir diyetin benimsenmesi gerektiğini söylüyor.

Diyetisyen, düşük besin değerine sahip gıdaların zaman zaman keyifle tüketilebileceğini, ancak bu gıdaların vücudumuzun işleyişine zarar vermeye başladığında sorunların ortaya çıkacağını belirtiyor. "Amaç, vücudunuzun sinyallerini dinlemek ve ihtiyaçlarını anlamak, böylece genel sağlık ve beyin sağlığını destekleyen bir beslenme alışkanlığı geliştirmek olmalıdır," diyen Garcia-Benson, sağlıklı bir diyetin uzun vadede beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.