Araştırma: Dövmeler ve lenfoma arasındaki ilişki ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 15:03

Güncelleme: 02.06.2024 - 15:44

Dövmelerin uzun vadeli sağlık etkilerine ilişkin bilgiler şu anda zayıf ve bu alanda çok fazla araştırma yokken, Lund Üniversitesi'nden bir araştırma grubu dövmeler ve lenfoma arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Lund Üniversitesi'nden çalışmayı yöneten araştırmacı Christel Nielsen, “Nüfus kayıtları aracılığıyla lenfoma teşhisi konmuş kişileri tespit ettik. Bu kişiler daha sonra aynı cinsiyet ve yaşta olan ancak lenfoması olmayan bir kontrol grubuyla eşleştirildi. Çalışmaya katılanlar, dövmeli olup olmadıklarını belirlemek için yaşam tarzı faktörleriyle ilgili bir anketi yanıtladılar” dedi.

ÇALIŞMAYA YAKLAŞIN 12 BİN KİŞİ KATILDI

Çalışmada 11 bin 905 kişi yer aldı. Bunlardan 2 bin 938'i 20 ila 60 yaşları arasındayken lenfoma hastasıydı. Bunlar arasında bin 398 kişi anketi yanıtlarken, kontrol grubundaki katılımcı sayısı 4 bin 193 idi. Lenfomalı grupta dövmeli olanların oranı yüzde 21 (289 kişi) iken, lenfoma tanısı olmayan kontrol grubunda dövmeli olanların oranı yüzde 18'dir (735 kişi).

Nielsen, “Sigara kullanımı ve yaş gibi diğer ilgili faktörleri dikkate aldıktan sonra, dövme yaptıranlarda lenfoma gelişme riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu tespit ettik. Lenfomanın nadir görülen bir hastalık olduğunu ve sonuçlarımızın grup düzeyinde geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuçların şimdi başka çalışmalarla doğrulanması ve daha fazla araştırılması gerekiyor ve bu tür araştırmalar devam ediyor” diye konuştu.

Araştırma grubunun çalışmadan önce sahip olduğu bir hipotez, dövmenin boyutunun lenfoma riskini etkileyeceğiydi. Örneğin, omuzdaki küçük bir kelebeğe kıyasla tüm vücut dövmesinin daha büyük bir kanser riskiyle ilişkili olabileceğini düşündüler. Beklenmedik bir şekilde, dövmeli vücut yüzeyinin alanının önemli olmadığı ortaya çıktı.

“KANSERİ TETİKLEYEBİLİR”

Nielsen, şunları kaydetti:

“Durumun neden böyle olduğunu henüz bilmiyoruz. Sadece, boyutu ne olursa olsun bir dövmenin vücutta düşük dereceli bir iltihaplanmayı tetiklediği ve bunun da kanseri tetikleyebileceği tahmin edilebilir. Dolayısıyla tablo başlangıçta düşündüğümüzden daha karmaşık. Dövme mürekkebi deriye enjekte edildiğinde, vücudun bunu orada olmaması gereken yabancı bir şey olarak yorumladığını ve bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini zaten biliyoruz. Mürekkebin büyük bir kısmı deriden uzağa, biriktiği lenf düğümlerine taşınır.”

Araştırma grubu şimdi dövmelerle diğer kanser türleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığına dair çalışmalara devam edecek. Ayrıca, dövmelerle bir bağlantı olup olmadığını görmek için diğer iltihaplı hastalıklar üzerinde daha fazla araştırma yapmak istiyorlar.

Nielsen, “İnsanlar muhtemelen kimliklerini dövmelerle ifade etmeye devam etmek isteyeceklerdir ve bu nedenle toplum olarak bunun güvenli olduğundan emin olmamız çok önemlidir. Bireyler açısından, dövmelerin sağlığınızı etkileyebileceğini ve dövmenizle ilgili olabileceğini düşündüğünüz belirtiler yaşarsanız sağlık uzmanınıza başvurmanız gerektiğini bilmenizde fayda var” dedi.