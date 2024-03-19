İzmir metrosunda dehşet anları... Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar!

İzmir Metrosu’nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir nedenden dolayı seferler gecikmeli olarak devam etti. Duruma isyan eden bazı şahıslar metro kapısını tekmeleyip makinisti dövmeye kalkıştı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:28
Abone Ol google-news

İzmir Metrosu’nda seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, istasyonda yoğunluk oluşturan kişiler isyan etti. Bazı şahıslar metro kapısını tekmelerken, ‘bilerek hareket etmediğini’ sandıkları makinisti dövmeye kalkıştı. 

Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu’nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro’dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu’nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


İzmir haberleri metro haberleri kavga haberleri makinist haberleri

İlgili Haberler

Metronun üzerine çıktı... Seferler durdu!

Metronun üzerine çıktı... Seferler durdu!
İmamoğlu Çekmeköy'de...'Pazartesi bir metro açılışı daha yapacağız'

İmamoğlu Çekmeköy'de...'Pazartesi bir metro açılışı daha yapacağız'
CHP’li Özgür Çelik’ten Murat Kurum’a: ‘Metro hattımız seçim vaadi olmuş’

CHP’li Özgür Çelik’ten Murat Kurum’a: ‘Metro hattımız seçim vaadi olmuş’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor

‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor
Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması
Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor

Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor
Borsa güne 0,18 düşüşle başladı

Borsa güne 0,18 düşüşle başladı
Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz

Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz
Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı

Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı