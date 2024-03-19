İzmir metrosunda dehşet anları... Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:28

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:59

İzmir Metrosu’nda seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, istasyonda yoğunluk oluşturan kişiler isyan etti. Bazı şahıslar metro kapısını tekmelerken, ‘bilerek hareket etmediğini’ sandıkları makinisti dövmeye kalkıştı.

Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu’nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro’dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu’nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.