Araştırma: Dünyadaki tüm mavi gözlü insanlar aynı kişinin soyundan geliyor
Bilimsel akademik dergi General Certificate of Secondary Education'da (GCSE) yayınlanan güncel bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 8 ila 10'unu oluşturduğu bilinen mavi gözlü insanlar aynı ortak atanın soyundan geliyor.
Araştırmacılar, uzun yıllar insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini inceleyerek bu değişikliğe neyin sebep olduğunu tespit etmeye çalıştı.
Bununla birlikte, mavi gözlerle sonuçlanan genetik mutasyonun, OCA2'yi tamamen kapatan ve kahverengiyi maviye seyrelten HERC2 adlı tamamen farklı bir genden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, mavi gözler çekinik genlerin ürünü ve kaynağı da bundan 6 ila 10 bin yıl önce Güney Avrupa'da, Karadeniz dolaylarında yaşamış bir ortak ata.
YEŞİL GÖZDE "MELANİN" MİKTARI BELİRLEYİCİ
Hâlâ yapılması gereken çok daha fazla araştırma olmasına rağmen, mutasyonun, insanlar Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiğinde yayılmış olabileceği düşünülüyor, bu da Avrupa kökenli insanlar arasında neden mavi gözlere sahip daha fazla insan olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir.
Çalışma kapsamında aynı zamanda yeşil gibi daha az yaygın olan diğer göz renklerindeki varyasyon da mercek altına alındı ve bu da mavi gözlü genin tek bir kişiden kaynaklandığı fikrini sağlamlaştırdı.
Araştırmanın yazarı, Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümü'nden Profesör Hans Eiberg, Science Daily'ye demecinde, "Yeşil göz, irislerdeki melanin miktarının azalmasıyla açıklanabilir. Mavi gözlü insanların da bir ortak ataları var ki bu fen dersinde öğrendiklerimizden çok daha fazlası" ifadelerine yer verdi.
İNSANLAR NASIL MAVİ GÖZLÜ OLUR?
İris, gözünüzün birden fazla katmanı olan renkli kısmıdır. Epitel adı verilen üst tabaka, göze rengini veren melaninin (pigment) bulunduğu yerdir.
Mavi gözlerin irisinde melanin yoktur. Mavi renk pigmentten değil, gözdeki suya ve alttaki katmanlara yansıyan ışıktan gelir. Yani, en azından biyolojik açıdan bakıldığında, mavi gözler aslında renksizdir.
Çocuğunun mavi gözlü olması için her iki ebeveynin de mavi göz geninden geçmesi gerekir. Bu, ebeveynlerin kendilerinin mavi gözlü olması gerektiği anlamına gelmez; geni taşımaları mümkündür, ancak çekiniktir. Bununla birlikte, her iki ebeveynde mavi gözlere sahipse, çocuğun da mavi gözlü olması neredeyse kesindir.
Genetik mutasyona sahip bu kişinin çocukları oldu ve bu özellik bir sonraki nesle aktarıldı. Bu neslin çocukları olduğu ve her yere yayıldıkları için mavi göz mutasyonu dünyanın birçok yerine yayılmaya devam etti.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Motorine dev zam
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna sert yanıt
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi