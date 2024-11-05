Araştırma: Evli olmayan kişilerin depresyona girme riski daha yüksek

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:10

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:10

Çalışma, evli olmayan kişilerde depresyon riskinin erkeklerde ve daha fazla eğitim almış olanlarda daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları bulguların, bu durum açısından daha yüksek risk altında olan kişilerin tespit edilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, evli kişiler arasında depresyon oranlarının daha düşük olmasının, çiftlerin birbirlerini sosyal olarak destekleyebilmeleri, ekonomik kaynaklara daha iyi erişebilmeleri ve birbirlerinin refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmalarından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 7 ülkeden 100 binden fazla kişinin verilerini analiz etti.

Birleşik Krallık 2007 Yetişkin Psikiyatrik Morbidite Araştırması'ndan (APMS) yaklaşık 222 kişi depresyon belirtileri gösterdiğini bildirdi. Bu kişilerin 73'ü evli, 62'si bekar, 55'i boşanmış ya da ayrı yaşayan ve 32'si duldur.

Çin'in Makao kentindeki Makao Politeknik Üniversitesi'nden Kefeng Li ve meslektaşları Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmada, şunları kaydetti:

“Ülkeler arası analizimiz, evli olmayan bireylerin daha fazla depresyon riski altında olabileceğini ve bu riski azaltmaya yönelik her türlü çabanın kültürel bağlam, cinsiyet, eğitim düzeyi ve madde kullanımının rollerini dikkate alması gerektiğini göstermektedir.”

BOŞANMIŞ VEYA AYRI YAŞAYAN KİŞİLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

4 ila 18 yıllık bir takip süresi boyunca ABD, Meksika, İrlanda, Güney Kore, Çin ve Endonezya'daki insanları da inceleyen çalışma, evli olmayanların evli olanlara kıyasla %79 daha yüksek depresif semptom riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca boşanmış ya da ayrı yaşayan kişilerin depresyon belirtileri gösterme riskinin %99 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu arada, dul kalanların evli olanlara göre %64 daha yüksek risk taşıdığı görüldü.

Araştırmaya göre, Batı ülkelerindeki evli olmayan kişilerin, Doğu ülkelerindekilere kıyasla daha yüksek depresyon riskine sahip olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya genelinde yaklaşık 280 milyon kişi depresyon geçirmektedir ve bu rakam dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık %5'ini oluşturmaktadır.