Araştırma: Venüs’te yaşam varsa kaynağı Dünya olabilir

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan “panspermia” teorisi, yaşamın ya da yaşamın temel yapı taşlarının asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve kaya parçaları aracılığıyla gezegenler arasında taşınabileceğini öne sürüyor.

Bu teoriye göre, bir gezegene çarpan büyük gök cisimleri yüzeyden parçalar koparabilir. Bu parçalar uzaya savrulup başka gezegenlerin atmosferine ulaşarak mikrobiyal yaşamı taşıyabilir.

Venüs’ün yüzeyi, aşırı sıcaklık ve basınç nedeniyle yaşam için elverişsiz kabul ediliyor.

Ancak gezegenin bulut katmanlarının bazı bölgelerinde sıcaklık ve basınç koşullarının daha ılımlı olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle bilim insanları, Venüs’te olası mikrobiyal yaşamın yüzeyde değil, atmosferin belirli bulut katmanlarında aranabileceğini değerlendiriyor.

YENİ MODEL NE GÖSTERDİ?

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan araştırmacıların yer aldığı çalışmada, “Venüs Yaşam Denklemi” olarak bilinen model kullanıldı.

Bu model, Venüs’te mevcut yaşam ihtimalini; yaşamın ortaya çıkışı, dayanıklılığı ve sürekliliği gibi faktörler üzerinden değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Dünya’dan kopan ve mikroorganizma taşıma ihtimali bulunan materyaller Venüs’ün bulut katmanlarına ulaşmış olabilir.

Model, her yıl yaklaşık 100 hücrenin Venüs bulutlarına dağılabileceğini, son 1 milyar yılda ise Dünya’dan Venüs’e yaklaşık 20 milyar hücrenin taşınmış olabileceğini öne sürüyor.

Araştırma, Venüs’te yaşam bulunduğunu kanıtlamıyor. Ancak gelecekteki astrobiyoloji görevlerinde Venüs’ün atmosferinde yaşam izine rastlanması halinde, bunun doğrudan “yabancı” bir yaşam formu olmayabileceğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre böyle bir keşif, Dünya’dan kopan mikroorganizmaların Venüs’ün bulutlarında kısa süreliğine de olsa varlığını sürdürebilmiş olma ihtimalini gündeme getirebilir.

Araştırmaya göre Venüs’te bir gün yaşam belirtisi bulunursa, bu canlılar tamamen farklı bir gezegende bağımsız biçimde ortaya çıkmış organizmalar olmayabilir. Bunun yerine, milyarlarca yıl önce Dünya’dan taşınmış mikroorganizmaların “uzaktaki akrabaları” ile karşılaşma ihtimali de masada bulunuyor.