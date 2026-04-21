Arenada ölümle burun buruna: Ünlü matador ağır yaralandı

İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen Nisan Fuarı kapsamındaki boğa güreşinde ünlü matador José Antonio Morante de la Puebla ağır yaralandı. Sağlık durumunun “çok ağır” olduğu açıklandı.

Olay, Sevilla’daki Real Maestranza de Sevilla arenasında gerçekleşti. Morante de la Puebla, Hermanos García Jiménez çiftliğine ait dördüncü boğayla mücadele ettiği sırada yere düştü.

Bu sırada boğanın sert şekilde saldırdığı ve matadoru ağır yaraladığı bildirildi.

Başhekim Octavio Mulet tarafından imzalanan sağlık raporuna göre, matadorun anal bölgede derin yara aldığı, yaranın yaklaşık 10 santimetre ilerlediği, sfinkter kaslarında kısmi hasar ve rektumda delinme oluştuğu belirtildi.

Morante de la Puebla’nın arena revirinde iki saati aşkın süren acil ameliyata alındığı açıklandı.

Müdahalede yaranın temizlendiği, rektum duvarı ile kas dokusunun onarıldığı ve drenaj uygulandığı kaydedildi.

Ünlü matadorun karşılaşmanın ilk bölümünde iyi performans sergilediği ve ilk boğadan bir kulak alarak seyirciden büyük alkış topladığı belirtildi.

Ancak ikinci mücadelede yaşanan saldırının ardından kumlar üzerine yığılan matador, yardımcı ekipler tarafından hızla arenadan çıkarıldı.

Daha sonra tedavisinin sürmesi için Sevilla’daki bir hastaneye sevk edildi.