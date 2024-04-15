Arjantin basınında İsrail öfkesi: "Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!"

Yayınlanma: 15.04.2024 - 18:06

Güncelleme: 15.04.2024 - 18:06

Arjantin'in, adı skandallarla anılan yeni lideri Javier Milei'nin, İran-İsrail çatışmasına yönelik tepkisi, ülkedeki sol basın tarafından oldukça "abartılı" bulundu.

Yeni başkan, krizin ilk dakikalarında tüm gezilerini iptal ederek hızla ülkesine dönmüş ve kabinesini “acil durum” koduyla toplamıştı.

Fakat bununla da sınırlı kalmadı.

KUCAKLAŞTILAR...

İran saldırısıyla ilgili bilgi vermek üzere kabine toplantısına katılan, ülkenin İsrail başkonsolosu Eyal Sela, teamüllerde sık rastlanmayan bir şekilde, iki buçuk saat süren kabine toplantısını, Başkan Javier Milei yerine kendisi başlattı.

Toplantı sonunda Başkonsolos Sela ile kucaklaşan Milei, “Arjantin, egemenliğini savunan İsrail devletini 'kayıtsız ve şartsız' desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

BAKANIN YANINDA NELER KONUŞULDU?

Arjantin basını, kabine toplantısı sırasında Eyal Sela'nın yanında, ülkenin kritik ulusal güvenlik meselelerinin de konuşulduğunu öne sürdü.

Özellikle ülkedeki sol basın, Milei’nin “abartılı” İsrail desteğini sert bir dille eleştirdi.

Javier Milei’nin “tarafsızlıktan uzak” duruşunu kınayan Pagina 12 yayın kuruluşu başkonsolosun, “odadaki en önemli kişiymişçesine” kabine toplantısını başlatmasını “olağanüstü” buldu.

Javier Milei’nin, ABD’li sağcı Ben Shapiro ile yaptığı röportajı hatırlatan Pagina 12, "Arjantin başkanının, İsrail’e olan sınırsız desteğinin, kişisel ve ideolojik olduğunu” açıkça söylediğini hatırlattı.

"IŞIK ELÇİSİ" SEÇİLMİŞTİ...

Javier Milei’nin, başkanlık koltuğuna geldiğinden beri "aşırı batı yanlısı" bir tutum sergilediğini vurgulayan Pagina 12; Milei’nin hem kız kardeşi hem de Arjantin Başkanlık Genel Sekteri olan Karina Milei ile birlikte ABD’nin Miami eyaletinde, Şabad Lubaviç Yahudi Cemati tarafından “Işık Elçisi” seçildiğini hatırlattı.

Gazete ayrıca Milei'nin, kabineyi acil toplantıya çağırmadan önce, ülkesinin kuzeyindeki lityum kaynaklarını uluslararası girişimci, Space X ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk’a satmak için görüşmeye hazırlandığını da ekledi.