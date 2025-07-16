Arjantin’de 'emeklilik' krizi: Devlet başkanı ve yardımcısı tartıştı

Arjantin Başkanı Javier Milei, geçtiğimiz perşembe günü Kongre'de alınan bir kararın ardından öfkelendi.

Senato, emekli maaşlarının artırılması ve engelli yardımlarının yükseltilmesini öngören bir öneriyi onayladı. Bu öneriye şiddetle karşı çıkan Milei, kararı veto edeceğini açıkladı.

Bu süreçte gerginliğin odağına Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel yerleşti. Çünkü Arjantin’de başkan yardımcısı, aynı zamanda Senato Başkanı olarak görev yapıyor.

Villarruel, hükümete yakın senatörler oturumu boykot etmesine rağmen, oturumun yapılmasına izin verdi.

MECLİS OYLAMASI KRİZİ TETİKLEDİ

Yapılan oylamada 52 senatör öneriye “evet” dedi; 4 kişi ise çekimser kaldı.

Bu durum, Milei'nin sert tepkisine yol açtı. Başkan, bu harcamaların ülkenin mali fazlasını tehdit ettiğini belirtti ve Villarruel’i oylamaya zemin hazırlamakla suçladı.

Milei, sosyal medya platformu X'te Villarruel hakkında yazılan ‘hain’, ‘demagog’ ve ‘ekonomik olarak aptal’ gibi ifadeleri paylaşarak gerilimi tırmandırdı.

“BAŞKAN TASARRUFU KENDİ YAPSIN”

Victoria Villarruel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada emeklilerin ve engellilerin daha fazla bekleyemeyeceğini vurguladı. Ödeneklerin artırılmasının aciliyetine dikkat çeken Villarruel, devletin tasarrufu istihbarat teşkilatları ve başkanın yurtdışı gezilerinden yapabileceğini söyledi.

Milei, Aralık 2023’te göreve geldiğinden bu yana yurt dışına sıkça seyahat etmesiyle biliniyor. Bu gezilerin bazıları oldukça ses getirdi. Örneğin, ABD’deki Muhafazakâr Politik Eylem Konferansı’nda elinde elektrikli testereyle sahneye çıktı. Bu testere, hükümet kesintilerinin sembolü haline gelmişti. Milei daha sonra bu testeriyi Elon Musk’a hediye etti.

Villarruel, sosyal medyada Başkan Milei’ye hitaben “Yetişkin gibi konuş ve davran” ifadelerini kullandı. Tartışmanın bu kadar aleni yaşanması, Arjantin’de hükümet içindeki çatlağın ne kadar derinleştiğini gösterdi.

Milei, söz konusu önerinin yasalaşmasını engelleyeceğini açıkça dile getirdi:

“Ne yapacağımı hepiniz biliyorsunuz. Veto edeceğiz. Diyelim ki bu veto geçersiz sayıldı, bu durumda da yargıya taşıyacağız.”